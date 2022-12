Officieel: het startnummer van Nyck de Vries!

Nyck de Vries heeft zijn startnummer vastgelegd voor het seizoen van 2023.

Lekker man, volgend jaar niet één maar twee Nederlandse coureurs in de Formule 1. Max Verstappen is natuurlijk DE BESTE, dus laat de Limburger maar lekker vooraan rijden. Kan de regie focussen op Nyck de Vries, die voor het eerst met een stoeltje mag gaan laten zien wat hij in huis heeft.

#21

De officiële inschrijvingslijst van de Formule 1 is openbaar en daarmee ook de startnummers van de rijders. Daarmee is ook het startnummer bekend geworden van Nyck de Vries. De Nederland kiest voor nummer 21 en zal uitkomen voor het team van AlphaTauri.

Voor zover mogelijk kunnen rijders zelf een getal kiezen. Er zijn wel regels verbonden. Sommige nummers mogen niet (zomaar) gekozen. Nummer 1 is bijvoorbeeld voorbehouden aan de wereldkampioen, Max Verstappen. Voorheen gebruikte de Max nummer 33 als startnummer.

AlphaTauri

De Vries heeft vanuit teamoogpunt in elk geval een logische keuze gemaakt. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda van AlphaTauri rijdt namelijk met nummer 22. Wat de eventuele motivatie achter nummer 21 is weten we op dit moment niet. Daar zal de Vries ongetwijfeld in aanloop naar het seizoen naar gevraagd worden. Voor de ene coureur zit er een persoonlijke betekenis achter het startnummer, voor de ander is het gewoon maar een getal.

Naast de Vries zijn er nog twee rookies in de Formule 1 in 2023. Dat is Oscar Piastri, rijdende met nummer 81, en Logan Sargeant met nummer 02. Dan is er ook nog Nico Hülkenberg. De terugkerende Duitser heeft startnummer 27.