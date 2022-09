AlphaTauri brengt statement uit vanwege alle haat

Het team van Yuki Tsunoda voelt zich genoodzaakt om alle complotdenkers van repliek te dienen.

Ja, wie had dat gedacht? Van iedere race een held, naar een coureur in het middenveld. Lewis Hamilton had zomaar in een Telfort-reclame kunnen spelen. Mercedes heeft echter de weg omhoog weer gevonden. Sterker nog: Hamilton had gisteren bijna het Max Verstappen-feestje verpest. Bijna.

Goed, over dat laatste valt te discussiëren, maar Toto Wolff denkt ik in ieder geval dat Hamilton had kunnen winnen. Helaas voor Mercedes gooide Yuki Tsunoda roet in het eten, door zijn auto stil te zetten op de baan. Dit was meteen voer voor allerlei complottheorieën.

Dit heeft AlphaTauri de nodige haat bezorgd vanuit het kamp van Lewis Hamilton. In hun ogen hadden ze Hamilton van de overwinning beroofd. Ook Red Bull-strateeg Hannah Schmitz kreeg wat minder fijne reacties over zich heen.

AlphaTauri voelt zich nu genoodzaakt te reageren en heeft een statement de wereld in gestuurd. Daarin valt te lezen: “Het is ontzettend ontmoedigend om het taalgebruik en de reacties te zien die gericht zijn op ons team en Red Bull Racing’s hoofdstrateeg, Hannah Schmitz.” Zulk haatdragend gedrag kan volgens het team niet worden getolereerd.

“Yuki had een technisch probleem dat het team niet meteen ontdekte, waardoor hij op de baan moest stoppen. Om iets anders te suggereren is beledigend en categorisch onjuist.” AlphaTauri benadrukt dat ze altijd onafhankelijk, eerlijk en sportief gehandeld hebben.

Dat is dus duidelijke taal van het team. Je kunt je natuurlijk wel afvragen of ze hier überhaupt op moeten reageren. Als iedereen gaat reageren op alle haatreacties op het internet zijn we nog wel even bezig. We moeten er wel bij zeggen dat het deze keer niet alleen om reacties op Twitter ging. Er waren ook commentatoren die dingen insinueerden. En Toto Wolff niet te vergeten.

Voor de geïnteresseerden: het complete statement is te lezen op de Instagram-pagina van AlphaTauri.