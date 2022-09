Toto Wolff wil onderzoek naar Tsunoda-gedoe

Mercedes had kunnen winnen als Tsunoda geen roet in het eten had gegooid, aldus Toto Wolff.

Als je puur kijkt naar de winnaar is de Dutch Grand Prix precies gelopen zoals iedereen verwacht had. Toch was de race zelf helemaal niet voorspelbaar. Het was weer ouderwets Verstappen versus Mercedes. Hamilton maakte zowaar kans op zijn eerste overwinning dit seizoen. Ware het niet dat ene Yuki Tsunoda roet in het eten gooide…

De merkwaardige acties van Yuki en AlphaTauri waren het onderwerp van het gesprek na afloop van de race. Boze tongen beweren dat er kwade opzet in het spel was. Het pakte namelijk erg goed uit voor Red Bull. En laat AlphaTauri nu net een zusterteam zijn van Red Bull. Zoals Lange Frans zou zeggen: interessant, heel interessant…

Alle speculaties daargelaten, het is een feit dat Mercedes flink nadeel heeft gehad van het gehannes van AlphaTauri. Er zijn voor zover bekend geen koptelefoons gesneuveld, maar Toto Wolff is vanzelfsprekend niet blij met de gang van zaken.

“Als we voor het kampioenschap zouden vechten, zou dit iets zijn waar ik heel goed naar zou kijken,” zegt Wolff tegen de Britse pers. Nu is dat niet aan de orde, maar volgens Toto is het ook voor de algemene veiligheid van belang dat er een onderzoek wordt ingesteld.

Toto Wolff zag nu de eerste overwinning van het seizoen uit zijn handen glippen: “Dit heeft waarschijnlijk de uitkomst veranderd van een race die we misschien hadden kunnen winnen.” Sterker nog: volgens de raceplanner van Mercedes koerste Hamilton af op een overwinning.

Het is nog maar de vraag of Lewis zonder Virtual Safety Car daadwerkelijk gewonnen had, maar de slotfase was sowieso spannender geweest. Een ouderwets gevecht tussen Verstappen en Hamilton in de laatste ronden hebben we nu helaas moeten missen. En dat is toch de schuld van AlphaTauri.

