BREEK: Weer een gridstraf voor Max Verstappen dit weekend

Maak je geen zorgen: uiteraard gaat hij alsnog gewoon winnen.

De spanning is er een beetje uit dit seizoen nu Max Verstappen met 109 punten voor staat. Zelfs Toto Wolff vindt dat Max Verstappen te dominant is. Een gridstaf is dan natuurlijk welkom, om de race wat op te leuken. Alhoewel de Dutch GP uiteindelijk nog best spannend was zonder gridstraf, dat moet gezegd worden.

Nadat Max Verstappen eerder op Spa een gridstraf van 10 plaatsen pakte, is het nu alweer tijd voor de volgende gridstraf. De Telegraaf weet te melden dat Max Verstappen opnieuw een motorwissel krijgt in Monza. Dit is niet uit noodzaak, maar uit voorzorg.

Omdat vooralsnog alleen de verbrandingsmotor wordt gewisseld blijft de gridstraf deze keer beperkt. Het gaat om een straf van vijf plaatsten. Als we er gemakshalve even vanuit gaan dat Max pole pakt, start hij zondag vanaf P6.

Max Verstappen is zeker niet de enige die een gridstraf moet incasseren op Monza. Lewis Hamilton krijgt ook een gridstraf en wordt minstens 10 plaatsen naar achteren gezet. Ook Sainz, Perez, Bottas, Tsunoda en Schumacher pakken een gridstraf. En wie weet volgen er nog wel meer.

Het veld zal dus aardig door elkaar geschud worden. De strijd om pole position zal vooral tussen Leclerc en Russell gaan. Uiteindelijk maakt het allemaal niet uit, want Max Verstappen gaat toch wel winnen. Dat hebben de drie Autoblog-orakels Wouter, Michael en Jaap unaniem voorspeld, dus dan gaat het ook gebeuren.