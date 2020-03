Leesvoer: alle Autoblog specials op een rij

Mocht je tijd over hebben, dan hebben wij alle Autoblog specials op een rijtje gezet voor je.

Afgelopen zondag om 18:00 is Nederland een beetje op slot gegaan. Alle horecagelegenheden moesten bijna per direct wekenlang hun deuren sluiten en alle scholen moeten dicht.

Men raadt aan om thuis te blijven. Nu is de kans aanwezig dat jij denkt: wat moet ik in hemelsnaam doen met mijn tijd? Daar hebben wij de oplossing voor. Elke zaterdag publiceren wij bij Autoblog de special, waarin we een specifiek model en type uitlichten.

Nu bestaat de kans dat je er eentje gemist hebt. Of dat je Autoblog sinds kort volgt en door de bomen het bos niet ziet. Daarom hebben wij speciaal voor jullie alle Autoblog specials op een rij gezet!

Uiteraard, ondanks dat er behoorlijk weet Autoblog specials zijn, zijn er nog heel veel auto’s die onderbelicht zijn en een eigen special moeten krijgen. Verzoekjes zijn altijd mogelijk, we lezen ze graag in de comment sectie! Dan kunnen we jouw favoriete auto aan de de lijst met alle Autoblog specials toevoegen!

Without further ado, de lijst met alle Autoblog specials:

Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Quadrifoglio (905) [lees hier]

Alfa Romeo 156 GTA (932) [lees hier]

Alfa Romeo 156 GTAm Autodelta (932) [lees hier]

Alfa Romeo GT (937C) [lees hier]

Alfa Romeo Montreal [lees hier]

ABT

ABT AS400 (B6) [lees hier]

Alpina

Alpina B10 (E39) [lees hier]

AMC

AMC Rebel ‘The Machine’ [lees hier]

Ascari

Ascari KZ-1 [lees hier]

Aston Martin

Aston Martin DB7 Vantage [lees hier]

Aston Martin DB9 [lees hier]

Aston Martin V12 Vanquish [lees hier]

Audi

Audi Cabriolet (B4) [lees hier]

Audi S3 (8L) [lees hier]

Audi RS4 Avant (B5) [lees hier]

Audi S6 Plus (C4) [lees hier]

Audi Q7 V12 TDI quattro (4L) [lees hier]

Audi TT quattro Sport (8N) [lees hier]

Audi Sport quattro [lees hier]

Bentley

Bentley Arnage [lees hier]

Bentley Continental T Le Mans [lees hier]

BMW

BMW 1M Coupé (E87) [lees hier]

BMW 530 MLE (E12) [lees hier]

BMW 7 Serie (E65) [lees hier]

BMW X5 4.6is (E53) [lees hier]

BMW M Roadster (E36/7) [lees hier]

Brabus

Bodo Buschman (geschiedenis) [lees hier]

Brabus Crossfire 6.1 V8 [lees hier]

Brabus Smart ForFour (W454) [lees hier]

Bugatti

Bugatti EB110 SS [lees hier]

Bugatti Veyron [lees hier]

Cadillac

Cadillac Eldorado [lees hier]

Chevrolet

Chevrolet Monte Carlo SS [lees hier]

Chevrolet Camaro Z28 [lees hier]

Chevrolet Corvette Z06 (C5) [lees hier]

Chevrolet Corvette ZR1 (C6) [lees hier]

Chrysler

Chrysler Crossfire SRT-6 [lees hier]

Citroen

Citroen C3 Pluriél [lees hier]

Citroen BX GTi 16v [lees hier]

Citroen Xantia Activa [lees hier]

Citroen C6 [lees hier]

Citroen HY [lees hier]

Citroën Méhari [lees hier]

Daihatsu

Daihatsu Copen SARD [lees hier]

Daewoo

Daewoo Leganza [lees hier]

Dodge

Dodge Neon SRT-4 [lees hier]

Dodge RAM SRT-10 [lees hier]

Dodge Viper RT/10 (SR-I) [lees hier]

Eagle

Eagle E-Type [lees hier]

Ferrari

Ferrari 308 Vetroresina [lees hier]

Ferrari Mondial [lees hier]

Ferrari 348 GT Competizione [lees hier]

Ferrari 360 Challenge Stradale [lees hier]

Ferrari F430 (Tipo 131) [lees hier]

Ferrari 599 GTB Fiorano [lees hier]

Ferrari 612 Scaglietti [lees hier]

Ferrari F50 GT [lees hier]

Fiat

Fiat Panda (141) [lees hier]

Fiat Panda 100HP (169) [lees hier]

Fiat Croma V6 (154) [lees hier]

Fiat Barchetta (183) [lees hier]

Coupé Fiat (175) [lees hier]

Multipla Fiat (132) [lees hier]

Ford

Ford Focus (DBW) [lees hier]

Ford Mondeo ST200 [lees hier]

Ford Scorpio [lees hier]

Ford Capri [lees hier]

Ford Taurus SHO [lees hier]

Ford Crown Victoria [lees hier]

Ford Racing Puma (EC) [lees hier]

Ford Thunderbird [lees hier]

Ford Mustang SVT Cobra [lees hier]

Ford Excursion [lees hier]

Ford GT [lees hier]

General Motors

General Motors EV-1 [lees hier]

GMC

GMC Syclone [lees hier]

HKS

Hiroyuki Hasegawa (geschiedenis) [lees hier]

Holden

Holden Monaro [lees hier]

Honda

Honda Civic Type-R (EK9) [lees hier]

Honda Civic Type-R (FD2) [lees hier]

Honda Integra Type-R (DC2) [lees hier]

Honda S2000 (AP1 / AP2) [lees hier]

Hyundai

Hyundai Coupé FX V6 [lees hier]

Jaguar

Jaguar S-Type R (X200) [lees hier]

Jaguar XKR-R Performance (X100) [lees hier]

Jaguar XJ220 en XJR-15 [lees hier]

Koenigsegg

Koenigsegg CC8S [lees hier]

Lamborghini

Lamborghini Gallardo [lees hier]

Lamborghini Muira P400 Jota [lees hier]

Lamborghini Diablo SV [lees hier]

Lamborghini Murcielago LP670-4 SV [lees hier]

Lancia

Lancia Kappa Coupé (838) [lees hier]

Lancia Thesis (841) [lees hier]

Lancia Stratos [lees hier]

Land Rover

Land Rover Discovery V8 (LJ318) [lees hier]

Land Rover Range Rover Classic [lees hier]

Land Rover Range Rover (L322) [lees hier]

Land Rover Ranger Rover Sport (L320) [lees hier]

Lexus

Lexus IS200 (XE10) [lees hier]

Lexus LS400 (UCF10) [lees hier]

Lotus

Lotus Omega (Type 102) [lees hier]

Lotus Elise S1 [lees hier]

Lotus Europa S (Type 121) [lees hier]

Lotus Esprit V8 [lees hier]

Marcos

Marcos TSO GT2 [lees hier]

Maserati

Maserati Quattroporte GT S (Tipo M139) [lees hier]

Maserati 3200GT [lees hier]

Maserati GranSport [lees hier]

Maserati MC12 (Tipo M144S) [lees hier]

Mazda

Mazda MX-3 V6 (EC) [lees hier]

Mazda MX-5 (NA) [lees hier]

Mazda Cosmo (JC) [lees hier]

Mazda RX-7 (FD3S) [lees hier]

Mazda RX-8 (SE) [lees hier]

MG

MG ZR 160

MG ZS 180 [lees hier]

MG ZT 260 [lees hier]

MG F Trophy 160 SE [lees hier]

Mega

Mega Track [lees hier]

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz A210 Evolution AMG (W168) [lees hier]

Mercedes-Benz S600 (W140) [lees hier]

Mercedes-Benz CL65 AMG (C215) [lees hier]

Mercedes-Benz SLK55 AMG Black Series (R171) [lees hier]

Mercedes-Benz SLR McLAren (C199) [lees hier]

Mercedes R63 AMG (W251) [lees hier]

Mini

Mini Cooper (R50) [lees hier]

Mitsubishi

Mitsubishi Carisma [lees hier]

Mitsubishi Lancer Evolution III GSR [lees hier]

Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR Tommi Makinen Edition [lees hier]

Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ-400 [lees hier]

Mitsubishi FTO GP Version R [lees hier]

Mitsubishi 3000GT VR4 [lees hier]

Nissan

Nissan Micra Super Turbo (K10) [lees hier]

Nissan Sunny GTi-R (N14) [lees hier]

Nissan 300ZX (Z32) [lees hier]

Nissan 350Z (Z33) [lees hier]

Nissan Skyline GT-R (BNR32) [lees hier]

Nissan Skyline GT-R (BCNR33) [lees hier]

Nissan Stagea 260RS Autech Version (WC34) [lees hier]

Opel

Opel Kadett GSI (E) [lees hier]

Opel Vectra 2000 (A) [lees hier]

Opel Omega V8 [lees hier]

Opel GT [lees hier]

Opel Calibra Turbo [lees hier]

Pagani

Pagani Zonda C12 [lees hier]

Peugeot

Peugeot 106 Rallye [lees hier]

Peugeot 1007 [lees hier]

Peugeot 206 RC [lees hier]

Peugeot 306 GTI [lees hier]

Peugeot 406 Coupé [lees hier]

Peugeot 504 [lees hier]

Peugeot 505 V6 [lees hier]

Peugeot 607 Pescarolo [lees hier]

Plymouth

Plymouth Superbird [lees hier]

Pontiac

Pontiac Aztek [lees hier]

Pontiac Tempest Le Mans GTO [lees hier]

Porsche

Porsche Cayenne Turbo S (955) [lees hier]

Porsche Carrera GT (980) [lees hier]

Renault

Renault Twingo [lees hier]

Renault Clio Williams [lees hier]

Renault Clio Renault Sport 182 Trophy [lees hier]

Renault Mégane Renault Sport R26-R [lees hier]

Renault Laguna II [lees hier]

Renault Vel Satis [lees hier]

Renault Avantime [lees hier]

IKA-Renault Torino 380W [lees hier]

Renault Sport Spider [lees hier]

Rolls-Royce

Rolls-Royce Silver Spirit [lees hier]

Rolls-Royce Phantom VII [lees hier]

Ronart

Ronart Lightning [lees meer]

Ruf

Ruf CTR “Yellowbird” [lees hier]

Ruf CTR 2 (993) [lees hier]

Saab

Saab Cabriolet [lees hier]

Saab 9-3 Viggen [lees hier]

Saab 9000 CSE Aero [lees hier]

Saab 9-5 Aero (YS3E) [lees hier]

Saleen

Saleen S7 [lees hier]

Seat

Seat Ibiza Cupra R (6K) [lees hier]

Seat Leon Cupra R (1M) [lees hier]

Shelby

Shelby Mustang GT500 [lees hier]

Shelby Series 1 [lees hier]

Skoda

Skoda Octavia vRS (1U) [lees hier]

Subaru

Subaru Alcyone SVX (E-CXW) [lees hier]

Subaru Legacy (BC) [lees hier]

Tesla

Tesla Roadster [lees hier]

Toyota

Toyota MR2 (AW11) [lees hier]

Toyota Celica GT-Four RC (ST205) [lees hier]

Toyota Supra RZ (A80) [lees hier]

Toyota Mega Cruiser [lees hier]

TVR

TVR Griffith 500 [lees hier]

TVR Tamora / T350 / Sagaris [lees hier]

TVR Cerbera [lees hier]

Volkswagen

Ferdinand Piëch (geschiedenis) [lees hier]

Volkswagen Citi Golf [lees hier]

Volkswagen New Beetle [lees hier]

Volkswagen Bora (1J) [lees hier]

Volkswagen Corrado VR6 [lees hier]

Volkswagen W12 Nardo [lees hier]

Volvo

Volvo 140 – 164 [lees hier]

Volvo 240 Turbo Evolution [lees hier]

Volvo 340 – 360 [lees hier]

Volvo 440 – 460 [lees hier]

Volvo S40 – V40 [lees hier]

Volvo S60 (P24) [lees hier]

Zoals eerder vermeld, mocht je in het lijstje met alle Autoblog specials nog graag een paar auto’s toegevoegd zien: laat het ons weten! Over welke auto wil jij alles lezen? Vermeld het in de comments en wie weet zie jij je favoriete auto terug op zaterdag om 18:00 uur!