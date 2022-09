Officieel: Alpina B7 productie stopt en er is geen opvolger

Het einde van een tijdperk: de laatste Alpina B7 heeft de fabriek verlaten, de productie stopt en er komt geen opvolger.

Grote en snelle sedans, dat is waar Alpina onder andere goed in is. Nu, na decennia van verwennerij, komt er een einde aan de Alpina B7. De 7 Serie van BMW is al een potente auto, maar Alpina deed er een schepje bovenop voor de veeleisende klant. Normaal was het zo dat als BMW een nieuwe 7 Serie lanceerde, Alpina een eigen versie binnen al gauw klaar had klaar staan. Nu is dat anders.

Alpina B7 productie stopt

Het in Buchloe gevestigde bedrijf bevestigt wat we al vreesden: de mogelijke teloorgang van de B7 in zijn geheel. De officiële aankondiging van Alpina bevat inderdaad de volgende verklaring: “Met de laatste wijziging in de BMW G11/12-serie naar de G70-generatie komt er een einde aan het tijdperk van de BMW ALPINA B7 in de ALPINA-autofabriek. We kijken terug op de fascinerende automobielen die in Buchloe tot stand kwamen op basis van de BMW 7 Serie.”

Vermoedelijk komt de B7 nooit meer terug. Het bedrijf zal een andere koers gaan varen. Alpina zal lid worden van de BMW Group, nadat de huidige deal eind 2025 afloopt. Daar zal het zich gaan richten op meer luxe voor bepaalde BMW-modellen. Denk aan Maybach, dat dit doet voor Mercedes. Iets soortgelijks kan het worden, maar helemaal duidelijk is het nog niet. Toch jammer, want de uitvoeringen van Alpina waren een welkome aanvulling op het modellenaanbod van de Duitse autofabrikant.

Productie

De deal met BMW loopt tot 2025. Dat zijn dus nog een goede twee jaar. Totdat deze deal afloopt, gaat het bedrijf gewoon door. Onlangs zijn de B3/D3 Sedan en Touring nog voorzien van een update. De B4 Gran Coupé is dit jaar nog toegevoegd aan de line-up van Alpina en ook voor een aangeklede XB7 ben je aan het goede adres. Je kunt dus nog steeds shoppen voor een dikke BMW. Zolang het nog kan.