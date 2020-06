Alpina B5 en D5 S: kanonnen tot 621 pk

De vernieuwde Alpina B5 en D5 S zijn om door een ringetje te halen.

Ruim twee weken geleden kregen we de BMW 5 Serie LCI voorgeschoteld. Uiteraard komt Alpina met zijn eigen saus voor de 5 serie in vorm van de B5 en de D5 S. In vergelijking met zijn voorganger is het vermogen toegenomen en is uiteraard het uiterlijk opgefrist.

Alpina B5

We beginnen met de benzinebom in vorm van de B5. Waar het uitgaande model het moest doen met ‘slechts’ 608 pk, geeft de nieuwe je 621 pk en 800 Nm koppel. De 4.4-liter geblazen achtcilinder snelt je in slechts 3,4 seconden naar de 100. De Touring is met 3,6 twee tienden langzamer. De sedan gaat door tot 330 km/u, de Touring houdt het bij 322 km/u voor gezien.

Alpina D5 S

De D5 S heeft een 3.0-liter zescilinder turbodiesel onder de kap. In vergelijking met het oude model gaat de auto er 20 pk op vooruit. Het dieselkanon is nu goed voor 408 pk en 800 Nm koppel. De sedan accelereert in 4,4 seconden naar 100 km/u. De Touring heeft 4,6 seconden nodig voor hetzelfde sprintje. De topsnelheid ligt op 286 km/u voor de sedan en 283 km/u voor de Touring.

Alpina B5 en D5 S

Beide auto’s zijn vierwielaangedreven. En beide auto’s kunnen optioneel uitgevoerd worden met een sperdifferentieel. Dit laatste is aan te raden, zeker in het geval van de B5 die dik over de 600 pk gaat. De remmen kunnen tevens tegen bijbetaling van een upgrade worden voorzien.

In Duitsland beginnen de prijzen bij 92.500 euro voor de D5 S sedan. De Touring kost er 95.500 euro. De Alpina B5 begint bij 117.700 euro voor de sedan en 120.700 euro voor de Touring. In beide gevallen mag je er voor de Nederlandse bedragen nog een slok BPM en extra BTW bij optellen.