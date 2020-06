8 gave (en vrij recente) concept cars van Volkswagen op een rij

Deel twee van de ‘serie’ “hoe had een normaal merk eruit kunnen zien met gave image-buildende auto’s?” Vandaag richten we ons op Volkswagen en hun concept cars uit recente jaren.

Niet elk merk is Lamborghini. Dat wil zeggen: sommige merken richten zich op degelijke (en normale) auto’s, maar een retedikke sportwagen of ‘halo car’ zit er niet in. Als voorbeeld hadden we een tijdje geleden een aantal dikke concepts van Peugeot op een rijtje gezet.

Volk-wagen

Op zich doet Volkswagen hun naam eer aan. De ‘normale’ optie voor elk segment. En als je als VAG of Volkswagen-groep een hele rits merken in je portfolio hebt, is de kans op overlap met merken die meer gericht zijn vrij snel ontstaan. Dus moet Volkswagen gewoon recht door zee, niet te duur, toch aantrekkelijk luxe en no-nonsense zijn. Als resultaat is het meest ‘sportieve’ wat je bij VW vindt de Golf GTI of R. En begrijp ons niet verkeerd, zo’n goede oude Golf R32 of Passat R36 is ook gaaf, maar het is geen van de grond af aan ontworpen sportauto.

Concepts

Gelukkig mogen we door middel van concept cars altijd even een kijkje achter de schermen nemen, naar plannen die Volkswagen ooit heeft gehad. Helaas werd het allemaal niks. We nemen je even mee naar het recente verleden.

Volkswagen W12 Nardo (2001)

Bij een bordje avondeten bewaar je vaak het lekkerste voor het laatst, maar wij beginnen ermee. Dat heeft meer te maken met het feit dat deze als vroegste in het archief tevoorschijn komt. Het gaat om een rasechte supercar van Volkswagen: de W12 Nardo. Hoe anders was deze lijst geweest als Volkswagen deze gewoon had doorgezet? Het project van de W12-supercar van Volkswagen begon in 1997 met de W12 Syncro, in 2001 leek de auto zo goed als klaar om een energielabel en een vanafprijs te ontvangen. Toch werd het niks en was de Nardo een mooie manier om de W12-motor te introduceren. Voor een supersportwagen mocht je vervolgens bij Bugatti aankloppen. Alles over de W12 Nardo lees je in de special van collega @willeme.

Volkswagen EcoRacer (2005)

Stiekem is een kleine sportwagen leuker dan de dikste Lamborghini’s en Ferrari’s. Veel van die pk’s heb je toch niet nodig en als je de auto veel lichter maakt scheelt dat ook weer toegevoegde kracht. Volkswagen gebruikte dat naar hun voordeel om de EcoRacer te presenteren. Het speerpunt van de kleine roadster/speedster (en/of coupé) was een relatief klein 1.5 TDI-blokje met 136 pk en 250 Nm. Een diesel, ja. Maar de EcoRacer kon alsnog naar 100 sprinten in 6,3 seconden, netjes voor 2005. Image-builden met een klein motorblokje: klinkt leuk! Helaas werd het project – indirect niet volledig, daarover later meer – afgeschoten voor productie.

Volkswagen Golf GTI W12-650 (2007)

Wat bepaald niet bij een concept is gebleven: de Golf. Als we het in 2007 hebben over de Golf, dan gaat het alweer over de vijfde generatie. Daar was ‘gewoon’ een GTI-versie van, maar ook de overtreffende trap in de vorm van de R32. Het grootste verschil was de motor, van een 2.0 liter grote viercilinder naar een 3.2 liter grote V6. De Golf W12-650 uit 2007 liet zien wat er gebeurt als je die Golf R32 naar standje 11 opvoert. De motor is nu een bijna twee keer zo grote zesliter W12, bijna letterlijk twee keer de motor van de R32 aan elkaar gekoppeld (en natuurlijk bekend van de W12 Nardo). Het systeemvermogen was nog meer dan de Nardo: van 600 naar 650 pk. 325 km/u aantikken met deze Golf was niet onmogelijk. Een functioneel exemplaar (ten minste, de motor en aandrijflijn) bestaat en is extreem dik om de W12 van genoeg lucht te voorzien. Helaas wist Volkswagen bij het bekendmaken van de Golf W12 al te melden dat het luchtfietsen was en de Golf W12 kwam niet verder dan dit ene exemplaar.

Volkswagen BlueSport (2009)

Vraag iemand om de term ‘Volkswagen Blue’ af te maken en de kans is groot dat diegene zegt ‘Motion’. Dat is het label wat Volkswagen plakt op hun zuinige dieselmotoren. De ironie daarachter snappen we nu pas, maar Volkswagen heeft genoeg toepassingen bedacht voor kleine TDI-tjes. Het project EcoRacer waar definitief de bijl in was gezet, werd direct dan wel indirect opgevolgd door een wat meer productieklaar exemplaar. De BlueSport heeft een grotere dieselmotor dan de EcoRacer (een 2.0 TDI) en deze levert ook iets meer pk: 180 stuks (met 350 Nm). Wat wel opvalt is dat de BlueSport geen gekke coupé met vleugeldeuren of speedster is, maar ‘gewoon’ wat er gebeurt als je een Golf-neusje op een MX-5-rivaal plakt. Het smoelt prima en de BlueSport kon zo op de markt komen. Het werd niks, zoals je hebt kunnen zien.

Volkswagen Beetle R (2011)

Dan de ‘duh’. Een Volkswagen New Beetle lijkt natuurlijk in een aantal opzichten op een Golf. Net zoals de motoren die voorin liggen, die komen recht uit de Golf. Dus waarom geef je de auto niet dezelfde behandeling als het topmodel van de Golf, de R? Dit werd bijvoorbeeld ook gedaan met de Scirocco van toen ter tijd. Toch waren er juist rondom de motor nog wat vraagtekens: toen de Volkswagen Beetle R werd voorgesteld op de IAA in Frankfurt werden de reacties gepeild. Moest hij net als de Scirocco voorwielaandrijving krijgen, of net als de Golf vierwielaandrijving? Moest het wel een 2.0 TSI worden (met of 270 pk zoals in de Golf R of 265 zoals in de Scirocco R) of een hele andere motor? Die vraag is niet beantwoord en met het afschieten van de gehele Beetle-serie zal dat ook nooit gebeuren. Wat wel gebeurde is het aanmeten van de Beetle in een sportkostuum, en dat zag er bijzonder goed uit.

Volkswagen Vision GTI (2013)

Grappig: je kunt je voorspelling pas goedkeuren als je het feit definitief weet. Dus als je in 2013 zegt: dit wordt de nieuwe Golf GTI, hoe weet je dat? In 2013 was immers de Golf 7 nog kersvers en de Golf 8 GTI is pas dit jaar voorgesteld. Er gingen dus tussen 2013 en 2020 geruchten dat met de Volkswagen Vision GTI de grote lijnen voor de nieuwe Golf al geschetst werden. Dat is natuurlijk kolder, want in grote lijnen lijkt de Vision GTI erg op de Golf 7 GTI. Toch zou het best gaaf zijn, zo’n iets strakker gelijnde Golf die schreeuwt sneller te zijn dan de ‘echte’ GTI. Toch mochten we genieten van de dikke stance van de Vision GTI doormiddel van plaatjes en zelfs een echt model.

Volkswagen Golf R400 (2014)

Over het afschieten van de Golf R400 is het al meermaals gegaan op Autoblog, maar voor ondergetekende heeft dat altijd gevoeld als een grote teleurstelling. Reden daarvoor is dat er in 2014 in Autostadt (een toeristische attractie van Volkswagen in Wolfsburg, bekend van de gigantische autotorens) een zo goed als productierijp model van de Golf R400 stond te pronken. Want het idee van de Golf R400 is zo simpel: de motor is bestaande techniek (alleen iets verder opgevoerd) en het resultaat, een Golf met 400 pk, is heerlijk. In 2014 was ondergetekende in Autostadt bij dat model van die R400 en toen stond er nadrukkelijk bij dat deze eind 2015 bij de dealers zou staan. Helaas kwam dieselgate tussendoor en moest Volkswagen de stekker trekken uit alles wat leuk was. En zo kan een makkelijk te bouwen topmodel van meer dan 80 procent productiekans naar ‘in de ijskast’ gaan in een jaar.

Volkswagen XL Sport (2014)

Volkswagen had in 2014 iets bijzonders: de XL1. Technisch gezien was hier dan eindelijk die kleine sportwagen met een dieselmotor. De dieselmotor was een tweecilinder TDI die inclusief elektromotor zo’n 75 pk op de weg zette. Voordat je hem afschrijft als te traag: hij woog maar 795 kg. Dat gaf ruimte voor nog een leuk idee. Pak de basis van die XL1 en gebruik de aandrijflijn van een van je nieuwe speeltjes. Volkswagen was de nog relatief nieuwe eigenaar van Ducati en die hebben genoeg ervaring met compacte motoren. In de Volkswagen XL Sport ligt een V2-blok uit de Ducati 1199 Superleggera. 200 pk op ongeveer diezelfde 800 kg? Makkie. De verpakking werd ook iets leuker gemaakt met vleugeldeuren, matblauwe lak en grote velgen. De toekomst van de XL Sport was nog niet vastgesteld maar Volkswagen heeft er niet lang over kunnen nadenken. Ook de XL Sport werd slachtoffer van dieselgate.

Bonus: Volkswagen C Coupé GTE (2015)

Qua naamgeving lijkt dit een soort nieuwe Passat CC te zijn. Die kennen we natuurlijk als het toffe broertje van de Passat. Dat is één van de coole auto’s die er nog steeds is, nu heet hij Arteon. Toch zal het je opvallen dat de C Coupé GTE niet echt lijkt op de Arteon en andersom. De meeste stijlelementen van de C Coupé gingen dan ook in productie als de Chinese Phideon, een limousine in een hogere klasse dan de Passat. En toch, waar dat een soort nieuwe Phaeton is, leek de C Coupé GTE toch een soort Arteon-alternatief. Het is stiekem een van de fraaiste concept cars van Volkswagen en zoals de naam al zegt was hij ook helemaal klaar voor de toekomst met een GTE-aandrijflijn.