Alpina B5 GT is de krachtigste Alpina ooit

Het GT-label hebben we nog niet eerder gezien op een Alpina, maar hier is nu de B5 GT.

Alpina maakt bijzonder gave auto’s, maar ze zijn wel een beetje voorspelbaar. Als BMW een model uitbrengt weet je precies wat Alpina er mee gaat doen, hoe deze auto eruit gaat zien en welke naam deze krijgt. Toch komt Alpina nu met een onverwacht extraatje: de Alpina B5 GT. Al is deze ook niet enorm verrassend.

Op basis van de huidige generatie 5 Serie hadden we al de B5, D5 en D5 S. Wat ontbreekt er nog? Juist, een B5 S. Dat is alleen niet de auto die we nu voorgeschoteld krijgen. Dit is de B5 GT. Dit label hebben we nog niet eerder gezien op een Alpina.

De Alpina B5 kwam al weinig tekort met zijn 621 pk en 800 Nm aan koppel, maar de GT doet er nog een bescheiden schepje bovenop. Deze levert 634 pk, wat vrijwel net zoveel is als de M5 CS. De CS heeft echter ‘maar’ 750 Nm koppel, de B5 GT 850 Nm aan koppel heeft.

Bij een dragrace zal de CS waarschijnlijk toch winnen, want de B5 GT doet een tiende langer over de sprint van 0-100 km/u. Die duurt 3,4 seconden. In 11,3 seconden zit je op 200 km/u. Vervolgens kun je blijven acceleren tot je op 330 km/u zit. Dat kan met een M5 dan weer niet.

Nog een belangrijk voordeel ten opzichte van de M5: de Alpina B5 GT kun je ook bestellen als Touring. Deze is twee tienden langzamer van 0-100 km/u en de topsnelheid ligt 8 km/u lager, maar dat mag de pret niet drukken.

Heeft de B5 GT nog meer upgrades gekregen dan alleen wat extra pk’s? Jazeker, de GT heeft ook een aangepaste sportuitlaat en de launch control-functie van de 8-traps automaat is verbeterd. Verder zijn er nog wat kleine verstevigingen aangebracht.

De upgrades ten opzichte van de reguliere Alpina B5 zijn dus allemaal heel subtiel. Dat geldt ook voor de uiterlijke verschillen. Het enige verschil wat we zo snel kunnen ontdekken (naast de badge) zijn de ‘canards’ aan weerszijden van de voorbumper.

Als je de krachtigste Alpina ooit wil bezitten, moet je er snel bij zijn. Er worden namelijk maar 250 stuks van de Alpina B5 GT gebouwd. Dat is zelfs voor Alpina-begrippen weinig. Al was de Alpina B4 S Edition 99 waar we gisteren over schreven nog zeldzamer.