Lamborghini verkoopt met één model minder alsnog recordaantal

Lamborghini verkocht weer beter dan ooit, maar toch moeten ze het in Nederland afleggen tegen Ferrari.

De Aventador is met pensioen en de Revuelto wordt nog niet geleverd. Daarmee heeft Lamborghini momenteel maar twee modellen in de aanbieding, waarvan er eentje in de basis al bijna 10 jaar oud is. De Italianen verkopen er echter geen auto minder om. Integendeel, ze verkochten het afgelopen half jaar weer meer auto’s dan ooit.

Om precies te zijn wist Lamborghini 5.341 auto’s te slijten in het eerste half jaar van 2023. Dat is een stijging van 4,9% ten opzichte van 2022, toen de Aventador ook nog meedeed. Nu werd die natuurlijk in geringe aantallen gebouwd, maar toch.

Verkopen is één ding, maar waar het natuurlijk om draait is de winst. Ook wat dat betreft hebben ze niks te klagen in Sant’Agata Bolognese. De operationele winst kwam uit op €456 miljoen, tegen €425 miljoen in 2022. De totale omzet bedroeg €1,4 miljard.

De Italianen vermelden helaas niet hoe groot het aandeel van de Urus was in de verkoopcijfers, maar dat aandeel is ongetwijfeld groot. Toch mag je ook de Huracán niet uitvlakken. Ondanks de relatief oude basis, oogt de Huracán Tecnica helemaal bij de tijd en vindt dit model nog gretig aftrek.

Als je benieuwd bent waar al deze Lamborghini’s heen gingen: dat kunnen we ook melden. De grootste markten zijn de VS (1.625 auto’s), het Verenigd Koninkrijk (514) en Duitsland (511). In China zakten de verkopen ietsje in, want daar wisten Lamborghini maar 450 auto’s aan de man te brengen.

Nederland stelt natuurlijk niks voor, maar we hebben voor de volledigheid ook de cijfers van de Bovag even geraadpleegd. In ons land zijn er in het afgelopen half jaar 20 Lambo’s verkocht, waarvan 19 Urussen. Dat is overigens best slecht in vergelijking met Ferrari, want zij verkochten maar liefst 57 auto’s in Nederland. En dat waren stuk voor stuk raszuivere sportauto’s.