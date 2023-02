Alpina XB7 – rijtest en video

Het thema van de XB7: overvloed is goed. Of dat in de praktijk ook uitkomt, moet blijken uit de test van de Alpina XB7.

Dit is een zo’n auto die je als petrolhead wellicht gewoon niet leuk wilt vinden. Een Alpina mag geen mobiliteitsoplossing zijn, maar dat lijkt wel zo te zijn bij een zevenzitter met waanzinnig veel bagageruimte. Hoe heeft Alpina van zo’n mastodont nog een leuk sturende auto weten te maken?

Niet dat de basis zo slecht is, in een ver grijs verleden reden we in de X7 xDrive40i en die viel niet tegen. Kan je nagaan als je de zes-in-lijn vervangt door een geblazen V8 en Alpina los laat gaan met onderstel en de rest van de techniek. En ze zullen niet voor niets de Alpina badges op de forse koets van X(B)7 plakken, toch?

Hoe fors is de Alpina XB7?

In de pikorde staat BMW’s G07 X7 uiteraard een trapje boven de BMW X5 G05, technisch gezien zijn er overigens wel overeenkomsten. Aangezien Alpina niet de zaag in de koets zet, zijn de carrosserie dimensies zo goed als ongewijzigd. De XB7 meet een indrukwekkende 5,15 meter in lengte, is exact 2 meter breed en is een lekker modale 1 meter 80 hoog. Parkeergarages zijn met deze hoogte geen issue, parkeren in smalle straatjes kan een uitdaging zijn.

De buitenmaten vertalen zich ook naar verschrikkelijk veel ruimte in het interieur. Afhankelijk van de gekozen configuratie heeft de XB7 drie zitrijen met zes of zeven zitplaatsen. Als de drie zitrijen rechtop staan, resteert nog 326 liter bagageruimte. Klap je de banken plat, wat uiteraard elektrisch gaat, dan kan er 2120 liter mee.

De V8

Voor de XB7 greep Alpina naar de 4.4 liter grote twin-turbo V8 die in de diverse x50i modellen wordt gebruikt. Het bi-turbo blok kreeg twee grotere 54mm turbines voor de twin-scroll turbo’s en vrijer ademende actief uitlaatsysteem. Een duo aan extra waterkoelers moet ervoor zorgen dat ook tijdens een geïnspireerde zomerse rit naar het zuiden de V8 koel genoeg blijft.

Want vergis je niet, dit is de droomauto om als gezin mee op vakantie te gaan. Behalve dat de XB7 veel comfort en ruimte biedt, is die ook onaards snel. De sprint naar de 100 duurt 4,2 seconde, 200 staat in 14,1s op de klok. Aan begrenzers doet Alpina niet, de opgegeven topsnelheid is 290 km/u. Moet je eens voorstellen dat je met zeven man naar de wintersport blaast en je op het laatste stukje naar Ulm de teller richting de 300 jaagt. Hoe briljant wil je het hebben.

Voordat je je beklaagt over hoe onverantwoord deze dagdroom is: de Alpina XB7 heeft werkelijk fantastische remmen. Geen keramische schijven overigens, want dat is minder comfortabel, te veel gedoe en blijkbaar ook niet nodig. De voorremmen bestaan uit vier zuigers die een 395mm grote schijf omklemmen. Daarmee haalt de Alpina XB7 een remvertraging van meer dan 12m/s, royaal meer dan 1G dus.

Nog even de papieren cijfers: de V8 in de Alpina XB7 doet 621 pk tussen 5.750 en 6.250 tpm en 800 Nm vanaf 3000 toeren per minuut. Zoals wel vaker vertellen die cijfers niet het hele verhaal, want de XB7 voelt wellicht nog wel potenter en vooral heel alert. Dat is te danken aan herschreven software van de versterkte ZF achttraps automaat. Zelfs in de Comfort stand staat die altijd paraat om een versnelling (of een paar) terug te schakelen, alsof die door een paranormaal begaafde hand wordt bediend.

Grote velgen en een fantastisch onderstel

Bij Alpina denk ik aan drie dingen: meer vermogen, striping en een beter onderstel. De XB7 is in die zin geen uitzondering, ondanks dat er de grootste velgen ooit bij Alpina gebruikt onder zitten. De gigantisch grote 23-inchers met smalle spaken hebben 285/35R-23 banden aan de voorzijde en 325/30R-23 op de achteras.

In de Comfort en Comfort+ standen is het onderstel prettig zacht, in Sport is er meer controle zonder dat de boel ongecontroleerd hard wordt. De standaardluchtvering kent diverse standen en zakt bijvoorbeeld -20mm bij 160 km/u en dan nog eens 20mm bij 250 km/u.

Actieve stabilisatoren tegen het overhellen helpen hier ook en voor de wendbaarheid is het prettig dat de achterwielen tot 2,3 graad kunnen sturen.

Conclusie en prijs

Ook het interieur krijgt upgrades: ALPINA instaplijsten, mooier Lavalina leer en een met laser gegraveerde kristal glazen iDrive controller. Het is subtiel anders, zonder wereldschokkend te zijn.

Inmiddels is de BMW X7 gefacelift en de Alpina XB7 ook. Dit is inderdaad het oude model, maar dat maakt hem niet minder smakelijk.

De ALPINA XB7 van de rijtest staat te koop bij de ALPINA importeur Dusseldorp voor € 219.950,-. Wellicht krijg je nog een beetje korting als je zegt dat je via ons komt of anders op zijn minst een mooie sleutelhanger.