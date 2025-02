Alpina B5 met 507 pk op Marktplaats is een koopje

4.4 liter V8, 507 pk. En een aantrekkelijk prijskaartje, deze Alpina B5 op Marktplaats heeft het allemaal.

Een mooie stationwagen van Alpina associeer je toch al gauw met deftige prijskaartjes. Soms zijn er uitzonderingen. Vaak hebben ze dan wat hogere kilometerstanden, maar ach. Met wat onderhoud en liefde kom je een heel eind. Zoals deze Alpina B5 die te koop staat op Marktplaats.

Het betreft een 5 Serie van de F11-generatie. Een generatie die nu niet bepaald bekend staat als meest betrouwbare ooit. Maar goed, daar kijken we gewoon even overheen. Want de aanschafprijs is niet zo gek! Deze Alpina staat te koop voor 25.000 euro. Mooi prijske toch?

Het is een ervaren rakker, met 248.023 kilometer op de klok. De 4,4 liter V8 met 507 pk heeft de nodige ervaring achter de rug. Net ingereden zeggen we dan. Want misschien ga je dit weekend wel op wintersport. Ren dan nu naar de verkoper, want misschien kan je morgenochtend vertrekken naar de sneeuw met je kersverse Alpina B5. Om meteen te checken of ‘ie echt nog 303 km/u aantikt op de autobahn.

De hoge kilometerstand zie je er niet direct aan af, als we de foto’s mogen geloven. Het exterieur- en interieur staat er nog keurig bij. Toch kan het geen verkeerd advies zijn om wat centen achter de hand te houden voor onverwacht onderhoud en/of reparaties.

Voor 25 mille is de Alpina B5 BiTurbo de jouwe. Ik durf het niet aan, maar ik ben een lafaard. Koop dan!