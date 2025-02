Max Verstappen slaat geboorte dochtertje over

De aanstaande vader Max Verstappen is in de eerste plaats coureur.

Nog heel even en dan barst het Formule 1-seizoen weer los. Of je nu via ViaPlay, F1 TV of andere kanalen de races gaat bekijken. Je hebt er vast zin an. Max Verstappen ook, al ziet 2025 er voor hem heel anders uit op privégebied.

Dochter Max Verstappen

Zijn zwangere vriendin Kelly Piquet hoopt later dit jaar te bevallen van een gezonde dochter. In veel gevallen is de aanstaande vader erbij in het ziekenhuis op het moment van bevallen. Om na de bevalling het kersverse kind in de armen te sluiten. Die taak ligt volledig bij Kelly en wat familie, want Max Verstappen heeft geen tijd om de bevalling aanwezig te zijn.

Dat klinkt natuurlijk heel hard en als je de titel leest van dit artikel is het allemaal wel heel negatief. Feit is dat de Nederlander de hoogste prioriteit geeft aan het wereldkampioenschap. We hebben het altijd nog over een atleet die topsport verkiest boven het privébestaan. Zo staat Max er in elk geval in.

De kans bestaat dat Kelly moet bevallen tijdens een raceweekend. Mocht dit het geval zijn dan mist Max de geboorte van zijn dochter. Tegenover de pers zegt Verstappen dat het racen de prioriteit heeft. Een reservecoureur laten rijden zodat hij bij de bevalling aanwezig kan zijn gaat niet gebeuren. Verstappen weet dondersgoed dat elke punt telt. Dat hebben we vorig jaar wel gezien. Tijd maken voor zijn dochter komt wel na het racen.

De één zal Verstappen begrijpen voor zijn keuze, de ander zal van mening zijn dat Max hier wel heel zakelijk over denkt. Om dan toch positief af te sluiten: Max Verstappen heeft straks voldoende tijd om van zijn dochter te genieten. Zijn goede relatie met dochter Penelope is uitstekend en zo heeft Max al even kunnen oefenen in zijn rol als vader.

De eerste race is op 16 maart in Melbourne, Australië. Kelly Piquet zit in de latere fase van haar zwangerschap. Het kindje zal naar verwachting ergens aan het begin van het raceseizoen geboren worden. (via GPblog.com)