Alpina bouwt uitzonderlijke B7 voor klant

De samenstelling moet wel je ding zijn.

Het doet denken aan de kleur van een funky tandpasta, maar iemand dacht toch echt dat dit een goed idee was en bestelde zijn (m/v) Alpina B7 in deze tint. We gaan de opvallende 7 Serie hier niet zien, want de levering heeft aan de andere kant van de plas plaatsgevonden.

Alpina noemt de kleur ‘Mint Green’ en de auto komt met een wit Merino lederen interieur. Helaas zijn daar geen foto’s van. Alpina werkt in de Verenigde Staten samen met BMW-dealers en deze nemen dan ook de levering voor hun rekening. Overigens hebben we in Nederland ook geen aparte Alpina-dealer, hier verlopen de leveringen via BMW Den Haag. Deze B7 werd geleverd door BMW of Manhattan en de Alpina heeft de Hamptons als eindbestemming.

Hoewel de 7 Serie niet zo gek lang geleden van een facelift is voorzien, is dit nog het pre-facelift model. De Alpina B7 van deze generatie is goed voor 600 pk en 800 Nm koppel uit een 4.4-liter twin-turbo V8. Dankzij aangepaste xDrive, afkomstig van een 750i, is grip vinden geen probleem en daardoor sprint het enorme gevaarte in slechts 3,6 tellen naar de honderd. Van 0-200 km/u is 12,5 seconden nodig. De topsnelheid bedraagt 330 km/u.

via ALPINA Automobiles op Facebook