Deze geweldige iconen gaan onder de hamer

De helden van het begin van deze eeuw.

Japanse auto’s als een Mitsubishi Lancer of een Nissan Skyline kun je al voor een paar duizend euro op de kop tikken. Verwacht echter niet veel van de uitvoering of de staat van het voertuig, want voor zulke lage bedragen moet je er rekening mee houden dat het niet veel soeps is.

Aan de andere kant van het spectrum heb je de high-end, bijzondere varianten van deze modellen. Deze auto’s kunnen veel geld waard zijn en soms krijgt men de kans er eentje op de kop te tikken. Die kans komt dit weekend tijdens een veiling van Classic Car Auctions in Warwickshire.

Tijdens deze veiling zullen onder andere twee Mitsubishi Lancers EVO VI Tommi Makinen Editions, een 2001 Subaru Impreza P1 en een 2000 Nissan Skyline R34 GT-R V Spec worden geveild. Het Japanse geweld is niet het enige wat van de hand zal worden gedaan. Ook Europese iconen als een 2005 Renault Clio Sport V6 en een Peugeot 205 Rallye zullen worden geveild.

De Japanners zijn geen stilzittende exemplaren geweest. Zo hebben de EVO’s 56.000 en bijna 35.000 mijl op de klok staan. De geschatte opbrengsten voor de twee exemplaren variëren tussen de 15.000 en 20.000 euro. Van de Impreza P1 zijn in totaal 1.000 stuks gemaakt en het exemplaar dat geveild gaat worden, met 44.238 mijl op de teller, moet ongeveer 22.000 euro gaan opleveren. De Skyline GT-R V-Spec heeft 40.400 mijl gelopen en heeft een verwachte opbrengst van zo’n 43.000 euro.

Aanstaande vrijdag kunnen de auto’s worden bekeken. Zaterdagochtend om 10:30 gaat de veiling van start.