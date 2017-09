Alpina trollt de nieuwe M5 met de B5 en de D5

Zonder veel vijven en zessen zou ik deze Alpina's wel voor mijn huis parkeren.

Als ik mocht kiezen dan wel liever de B5 natuurlijk, want de D5 rijdt op satansap. De B5 hadden we al een keer live gezien in Genève, maar op de IAA stond dit keer een Touring te shinen. Op die manier dacht Alpina wellicht toch nog wat aandacht van BMW te kunnen afsnoepen, dat op de IAA groots uitpakte met de nieuwe M5 (video). Die opzet is in ieder geval in zoverre gelukt dat we een paar plaatjes van de begeerlijke gezinswagen met 608 pk geschoten hebben. 608 pk inderdaad ja, dus acht stuks meer dan die M5 op het asfalt kan brengen.

Naast de B5 Touring staat er ook nog een fonkelnieuwe D5 S op de stand. De D5 S heeft een variant van het nieuwe ‘B57’-blok onder de kap met drie turbo’s, waarvan twee ‘high-pressure’ schoepenwielen en één low-pressure variant. Het is daarmee echt weer eens een speciale motor van Alpina, want BMW zelf gebruikt deze setup niet. De krachtbron is ook niet direct gerelateerd aan de ‘triturbo’ uit de F10 M550d, maar kan je beter zien als een variatie op BMW’s quad-turbo zespits diesel uit onder andere de BMW 750d.

Het vermogen bedraagt 388 pk en het koppel 800 Nm. De cijfers zijn goed voor een ‘nul-naar-honderd’ in 4,4 seconden en een top van 286 kilometer per uur in sedan-vorm. De Touring is marginaal langzamer. Naast de technische updates past Alpina ook weer als vanouds het interieur van de 5-serie aan. Gevoelsmatig valt er op dit vlak echter wat minder winst te behalen dan vroeger ooit het geval was. Desalniettemin is het allemaal weer mooi spul uit Buchloe.