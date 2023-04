Autoblog Garage: BMW 116d van WillemE

Ja, we hebben een BMW 116d duurtester in de Autoblog garage! Worden we nu verstandig?

In vrij korte tijd hebben de Audi A6 en de BMW 325d en het nest verlaten. De Audi is min of meer weggegaan voor de Mini Cooper S die wij enkele weken geleden al konden voorstellen. De auto die je op deze foto’s ziet, is dan de vervanger voor de BMW 325d. En toch ook weer niet. Uiteraard gaan we het allemaal aan je uitleggen.

Uiteindelijk komt het allemaal door het enthousiasme van @bart1976. Daarmee is het allemaal begonnen. Hij zag het wel zitten om mij in een BMW F11 te zetten, eentje die hij toevallig in de aanbieding had. Zijn buurman had een Mini staan en zo kwamen mijn vriendin en ik dus op het idee voor een grotere BMW stationwagon en een kleine Mini voor de kortere ritten.

Ondanks dat beide auto’s niet door gingen, vonden we het idee wel heel erg leuk. De 325d en de A6 vind ik heel erg leuk. Mijn vriendin vind een Mini heel erg leuk Proef je het nuanceverschil?

Mijn vriendin wilde namelijk al heel erg lang en heel erg een Mini. En de Mini werd bijna angstvallig bij haar vandaan gehouden. Daar hebben we intussen wat aan gedaan. Maar nu moest er nog een auto komen!

BMW 116d in de Autoblog Garage

Nou, die auto was er dus al een een tijdje en dat was deze BMW uit de 1 Serie. Ja, naast de M135i van Martijn hebben we nu nog een Einser in de AB Garage. Het verschil had bijna niet groter kunnen zijn met de M135i van Martijn, want het is een BMW 116d. Het is niet mijn auto, maar die van mijn ouders. Zij rijden in een Audi e-tron door Nederland en voor de paar keren dat ze naar het buitenland gaan, is er dus deze 1 Serie. Toevallig kochten ze deze precies toen ik mijn 325d ex-duurtester kocht:

Echter, vanwege de komst van een firmawagen (zoals de Belgen het zo mooi kunnen zeggen) was de 1 Serie een beetje overbodig. Dus wat te doen? Verkopen is een mogelijkheid, maar eigenlijk hartstikke zonde. Het is namelijk niet zo maar een BMW 1 Serie, maar echt een heel erg mooie.

Aangezien ik nog steeds niet precies weet wat ik wil, mag ik een tijdje met deze auto rijden. De Audi A6 staat te koop en in die tussentijd kan mooi even doorsparen, want ik verwacht dat de kosten om deze auto rijdend te houden, relatief laag zullen zijn.

We beginnen even met de basics. Het is een BMW 116d uit 2014. Dit type heeft nog de tweeliter viercilinder (N47D20), in plaats van de latere driecilinders. Het is een F20, dus een vijfdeurs.

De 8-TLD-18 heeft nu net 200.000 km op de klok staan. Dat zie je echter totaal niet af aan de auto, want deze Einser is echt in bijzonder nette staat van binnen en buiten. Het is dan ook een vrij zeldzame uitvoering.

Opties – zoveel opties!

De auto is namelijk voorzien van enorm veel opties. Dat mag op zich ook wel, want een BMW 1 Serie kan soms erg kaal zijn. Schuimrubber stuurwiel, stoffen bekleding op de tentstoelen, simpele radio, halogeen verlichting: standaard kon dat bij deze generatie. Dit exemplaar niet. Ik ga niet zeggen dat het ‘full options’ is, want dat is namelijk niet het geval. Er zit namelijk geen schuifdak in, gelukkig, anders pas ik er niet in.

De auto is wel uitgerust met Oyster-kleurig Dakota-lederen bekleding, groot navigatiesysteem, cruise control, climate control, Bi-xenon verlichting, Harmann Kardon-audioinstallatie, lichtmetalen wielen, parkeersensoren voor en achter met achteruitrijcamera, mooie blauwgroene metallic lak en nog een hoop kleine dingetjes die het leven makkelijker maken.

Achteraf zijn er nog een paar dingen aangepast. Zo zijn de standaard barkrukken vervangen door geheel elektrisch bedienbare sportzetels mét memory. Ja, dat is dus mogelijk om te vervangen. Let er wel op dat het enorm veel tijd, moeite (en dus geld) kost om dit om te zetten. Er moest een extra circuit voor aangelegd worden, maar dan heb je wel wat.

Bij mijn E91 ging de overgang naar sportstoelen destijds vrij eenvoudig. Bij de Audi A6 was het al een behoorlijke klus en in deze 1 Serie was het nog lastiger. Naast de stoelen is de BMW 116d voorzien van Apple CarPlay. Alle voor en nadelen van Apple CarPlay achteraf inbouwen kun je hier zien.

Motor niet meer standaard

Tenslotte is de 116d een klein beetje gekieteld. Standaard heeft deze 112 pk een 240 Nm. Dat klinkt niet als veel en we gaan je wat verklappen: dat is het ook niet. Als je normaal rijdt, is er niets aan de hand, maar bij inhalen of invoegen ben je elke verrast dat er niet meer in het vat zit. En dan te bedenken dat er ook nog een 114d is! De motor in kwestie is een N47D20. De software is vrij behoudend geoptimaliseerd door Beek Auto Racing in Den Haag. Het vermogen is nu 180 pk en het koppel zo’n 380 Nm.

Een ander hoogtepuntje is de transmissie, want de 1 Serie is voorzien van een automaat en wat voor één! Al dat online ge-emmer over ‘save the manual’ is leuk en aardig, maar de keuze is simpel. Dit is een van de fijnere automaten op de markt. De automaat is namelijk erg soepel, lekker vlot, boterzacht en voorzien van veel (korte) overbrengingen. Zeker met een diesel heb je daar voordeel aan, want een viercilinder diesel heeft een vrij kleine vermogens- en koppelkromme.

Aangezien de auto mij ter beschikking is gesteld, kan ik natuurlijk niet de auto voorzien van allerlei modificaties. Dat gaan we dan (naar alle waarschijnlijkheid) dan ook niet doen. Mijn pa heeft vier modificaties uitgevoerd (sportstoelen, lichtmetalen wielen voor de zomer, Apple CarPlay en chip van BMWSpeed) die ik waarschijnlijk ook gedaan zou hebben. De appel valt dan ook niet ver van de boom.

Plannen met de 116d

Maar wat ga ik dan met de auto doen? Nou, rijden! Mijn vriendin zal dagelijks met de Mini forensen en voor de langere trips heb ik dan deze 1 Serie. Daarbij gaan we ook iets doen dat we vorige keer iets minder gedaan hebben: bijhouden wat alle kosten zijn! De Mini is namelijk qua aanschafwaarde nu min of mer gelijk. De hele wereld gaat voor benzine in dit segment (B/C segment met wat sjeu). Maar is dat wel correct?

We gaan metingen verrichten met de 1 Serie en ook het verbruik nauwlettend bijhouden. Daarnaast kijken we hoe de auto door de APK gaat. Op basis daarvan vergelijken we het met de Mini.

Maar we gaan vooral plezier beleven aan de laatste generatie BMW 1 Serie met achterwielaandrijving. Kortom, we hebben een hoop te doen! In de tussentijd kan ik in een complete auto bedenken wat ik nu eigenlijk wil met mijn leven, eh, nieuwe auto!

De basics van de BMW 116d in de Autoblog Garage

Merk BMW Type 1 Serie Type 116d Fabriekscode F20 Transmissie ZF 8HP45, achttraps automaat Motor N47D20, 2.0 liter viercilinder turbodiesel Maximum vermogen 116 pk bij 4.000 toeren (180 pk) Maximum koppel 260 Nm bij 1.750 toeren (390 Nm) Gewicht 1.320 kg 0-100 km/u 10,3 seconden (zal nu wel sneller zijn) Topsnelheid 200 km/u (sowieso ietsje sneller nu) Verbruik 1 op veel, fabriek zegt Nieuwprijs € 39.672 Datum eerste toelating 19 maart 2014 Eigenaar sinds 20-05-2020 Kilometerstand bij aanschaf 201.434 km Kosten Nog niets! Modificaties BMW Sportstoelen Apple CarPlay BMWSpeed chiptuning

