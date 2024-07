Duurste X7 van Marktplaats heeft een waanzinnig prijskaartje

Deftig hoor, zo’n BMW X7. Je kan er ook een Porsche van rijden.

Er zijn gezinnen in Nederland waar een X5 niet meer voldoende is. Wat dan? Gelukkig kwam BMW een tijdje geleden met de oplossing in vorm van een X7. De overtreffende trap daar weer van is de Alpina XB7. Nu is een beetje X7 al een stevige aanschaf, een aangeklede Alpina doet er nog een schepje bovenop.

Alpina XB7 op Marktplaats

En dat brengt ons bij de duurste X7 van Marktplaats, een Alpina XB7 uit 2023. Met 12.450 kilometer op de klok is het geen gloednieuw exemplaar meer. Toch hangt er nog altijd een stevig prijskaartje aan deze auto. De enorme SUV staat te koop voor 259.900 euro. Voor dat prijskaartje kun je ook een Porsche Cayenne kopen. Maar ja, met een Alpina heb je wel echt wat anders in huis dan de zoveelste Porker.

De XB7 is uitgerust met de welbekende 4.4 liter V8 van BMW, met de eigen saus van Alpina. Daarmee levert het blok 621 pk en 750 Nm aan koppel. Laat je niet misleiden door het formaat van het pakhuis op wielen. Deze Alpina heeft een verbluffende topsnelheid van 290 km/u. Daarmee is het één van de snelste SUV’s ter wereld. En dat met zes zitplaatsen onderweg naar de vakantiebestemming.

Wat natuurlijk uiterst smaakgevoelig is bij deze auto: zijn uiterlijk. De BMW X7 is al een opvallende BMW, de Alpina doet er nog een schepje bovenop. Deze XB7 is uitgevoerd in Dravitgrau metallic met de bekende Alpina-striping op de zijkant van de auto. Joekels van 23 inch Alpina velgen maken het plaatje compleet.

Het is zo’n auto voor de familieman met een toereikend budget, die echt wat anders zoekt dan bijvoorbeeld een Porsche, maar zichzelf ook weer niet in een Mercedes ziet rijden. Voor in Nederland is dit een kleine markt. De Alpina XB7 is vooral bedacht voor de Amerikanen. Dat gezegd hebbende. Het is origineel voor de dag komen met de Alpina, dat is ook wat waard.