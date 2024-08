Het mysterie van de nieuwe Porsche 911 GT1 is opgelost!

De mysterieuze Porsche op het vliegveld van Los Angeles is bekend.

Sinds afgelopen weekend was er een mysterie in de wereld van autoliefhebbers. Wat had een zeer bijzondere en nog onbekende Porsche te zoeken op het vliegveld van Los Angeles? Met Monterey Car Week om de hoek bestond al gauw het vermoeden dat het daarmee iets te maken moet hebben.

En inderdaad! Het is nu bekend waar je naar kijkt. Dit is geen nieuw product van Porsche, maar een nieuw model van Tuthill Porsche. Het bedrijf is voornamelijk bekend van het compleet leip maken van oudere 911’jes. Denk aan een oude 911 met een atmosferisch blok die 11.000 toeren mag draaien. Dat soort gekkigheid.

Nieuwe Porsche GT1 teaser

Precies dat soort gekkigheid kunnen we verwachten met dit nieuwe model van Tuthill Porsche. Ze hebben een teaser naar buiten gebracht waarbij we een klein stukje van een auto zien. Het lijkt sterk op een moderne interpretatie van de Porsche 911 GT1 Strassenversion. Met de gelekte auto op het vliegveld van Los Angeles lijkt één en één is twee.

Net als bij de originele auto, zal hier een 911 aan de basis hebben gestaan. Of ze een moderne Porsche hebben gepakt (991 of 992) of een oudere (996 of 997) is nog niet duidelijk. Dat is nog even een verrassing.

De Porsche 911 GT1 Strassenversion behoort tot één van de gaafste auto-iconen uit de jaren negentig. Samen met de Mercedes-Benz CLK-GTR. De waarde van een GT1 Strassenversion ligt vandaag de dag ergens tussen de 5 en 10 miljoen euro, naar schatting.

Tuthill Porsche zegt de auto op 16 augustus te gaan onthullen. Dat betekent dat we over drie dagen een definitief antwoord hebben waar we nu precies naar kijken. Wat de basis is van deze creatie en wat voor bijzonders er onder de motorkap ligt. Spannend! Tuthill kennende kan dit eigenlijk niet tegenvallen.