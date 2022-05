Alpine A110 geflitst, maar wat klopt hier niet?

Deze Alpine A110 is geflitst voor te snel rijden. Maar in dit geval lijkt de bestuurder niet veel verkeerd te hebben gedaan.

Met 252 pk nodigt de Alpine A110 wel uit voor een stevig stukje sturen. Een snelheidsovertreding is dan snel begaan. Zo ook in dit geval. De Franse eigenaar van deze sportwagen kreeg een prent van oom agent voor zo’n 10 kilometer te hard rijden op de Boulevard Périphérique.

Nou vinden wij dat op zich al een hele prestatie omdat wij hier zelf nog nooit harder dan 50 kilometer per uur gehaald hebben, maar in dit geval was er nog iets anders aan de hand.

Stilstand is achteruitgang

Wie goed naar de foto kijkt ziet namelijk dat de Alpine in kwestie helemaal niet rijdt. Hij staat namelijk op een autoambulance. Je kunt duidelijk de spanbanden zien waar de auto mee vastgesjord staat. We vermoeden dat niet de 1,8 liter turbo van de Alpine aan het werk was maar de snorrende diesel van de autotransporter.

Waarschijnlijk heeft de flitspaal het kenteken van de in dit geval achteruitrijdende Alpine A110 geflitst in plaats van het kenteken van de sleper.

Dubbel pech voor de eigenaar van de sportwagen dus. Auto stuk en een boete. Al vermoeden wij dat een bezwaar maken in dit geval wel lonend is, met zo’n duidelijke foto.

Via: Easyrad