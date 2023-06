Alpine A110 R Le Mans: net zo duur als een Cayman GT4

De Alpine A110 R Le Mans is heel cool, maar de prijs valt niet mee.

Een lichtgewicht sportwagen: veel leuker wordt het niet. Het is helemaal leuk als het ook nog een enigszins betaalbare auto is. Helaas ben je minstens 70 mille kwijt voor een nieuwe Alpine A110. En dat is nog niks vergeleken bij de nieuwste special edition, de A110 R Le Mans.

De 24 Uur van Le Mans beleeft dit weekend haar honderdste editie. Om dit jubileum luister bij te zetten lanceert Alpine de A110 R Le Mans. Deze special edition is gebaseerd op de A110 R, de hardcore versie van de A110 die in oktober gepresenteerd werd.

De A110 R moest het niet zozeer hebben van meer vermogen, want deze versie heeft net als de A110 S en de A110 GT 300 pk. Het verschil zat ‘m vooral in het gewicht en de aerodynamica. Mede dankzij een carbon ‘achterruit’ weegt de A110 R maar 1.082 kg.

Goed, de A110 R kennen we. Laten we het over deze specifieke versie hebben. Allereerst heeft de A110 R Le Mans een speciale kleurstelling, zoals een special edition betaamt. De Alpine is uitgevoerd in wit, met blauwe striping en blauwe details. Dit doet een beetje denken aan Michel Vaillant, wat helemaal geen verkeerde associatie is.

De A110 R Le Mans heeft ook een haaienvin op de achterkant, wat een subtiele verwijzing is naar de Alpine A480. Dat is de auto die in 2021 en 2022 deelnam aan de 24 Uur van Le Mans in de hypercar-klasse.

Is er technisch ook nog wat gewijzigd? Jawel, de A110 R Le Mans is uitgerust met een gepatenteerde ‘Road & Track chock’. Vraag niet wat het precies is, maar het zorgt er in ieder geval voor dat de auto 5% lager en stijver is. Leuk voor op het circuit.

Om de exclusiviteit te benadrukken zijn er natuurlijk diverse Le Mans-logo’s te vinden op en in de auto. Een speciale plaquette in het interieur mag ook niet ontbreken. Tot slot is de lay-out van het circuit in de zonneklep gegraveerd. Maar dat detail is zo subtiel dat zelfs de fotograaf het over het hoofd heeft gezien.

Omdat de race op Le Mans 100 kaarsjes uitblaast bouwt Alpine de A110 R Le Mans ook in een oplage van 100 stuks. Het Nederlandse prijskaartje…? €152.590. Dat lees je goed: ruim het dubbele van wat een standaard A110 kost. Het scheelt dat Alpine Nederland niet veel klanten hoeft te vinden. Van de 100 exemplaren komt er namelijk maar één onze kant op.