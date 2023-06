Ontslagen directeur en oud Spyker baas naar Audi

De ontslagen technisch directeur van McLaren gaat bij Audi aan de slag.

In de Formule 1 is het lastig om te job-hoppen. De F1 is een heel erg klein wereldje en iedereen kent elkaar. Het is dus niet alleen de top qua coureurs, maar ook als het gaat om technici.

Dus er is nogal wat overlap en zeker als een tam goed presteert, moet men uitkijken dat de concurrentie de goede mensen wegkoopt. Jarenlang probeerde iedereen Mercedes-personeel aan te trekken, nu is Red Bull het doelwit.

Ontslagen directeur weer terecht bij Audi

Vandaag kwam het nieuws ons ter ore dat James Key een nieuwe baan gevonden heeft. Hij wordt de nieuwe Technisch Directeur van Sauber. Het Zwitserse team dat zich momenteel identificeert als Alfa Romeo Racing doet met ophalen van Key een gewaagde en bijzondere move.

James Key is namelijk niet weggekocht bij een ander team, maar keihard ontslagen. Hij werkte 2,5 maand geleden hij nog bij McLaren Racing. Daar werd hij de laan uitgestuurd omdat de MCL60 (de auto van dit jaar) wéér een ongelooflijk trage perenkist blijkt te zijn. Daarop volgde een reorganisatie bij McLaren waarbij James Key (niet bekend van de tophit Cosmic Girl en Virtual Insanity, dat is namelijk James Kay) mocht vertrekken.

Het voordeel van een ontslagen persoon is in vel gevallen dat je ‘m sneller kunt overnemen. James Key kan namelijk al in september van dit jaar beginnen, in plaats van een jaartje of twee aan gardening leave.

Bijzondere loopbaan

James Key begon zijn carriere bij Jordan Gran Prix, waar hij snel opklom tot de engineer van Takuma Sato. Op zijn 33e werd hij een van de jongste Technical Directors in de F1 voor het Midland F1 team. Midland was de doorstart van Jordan van Colin Kolles.

Daarna was hij bij Spyker F1 de baas en vervolgens Force India. Logisch: dat is telkens hetzelfde team met een andere naam. In 2010 vertrok hij naar Sauber, dus Key is bekend met het team uit Hinwill. Twee jaar later vertrok hij naar Toro Rosso en sinds 2018 werkte hij bij McLaren.

Voor Sauber is het een enorme aanwinst. Vergeet niet dat in 2026 het team verder gaat als Audi. Audi gaat echter veel verder dan Alfa Romeo (dat in feit een hoofdsponsor is).

