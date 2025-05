Breek: Alpine komt met een V6 supercar!

Dacht je dat Alpine alleen nog maar EV’s gaat bouwen? Niet dus!

Gisteren was er groot nieuws vanuit Dieppe: Alpine onthulde de A390, een elektrische crossover. Dit is weliswaar een sportief model, maar toch is het niet helemaal de Alpine waar we op zitten te wachten. Het goede nieuws is echter dat Alpine ook nog sportwagens blijft bouwen.

Er zit nog een elektrische Alpine A110 is de pijplijn, maar… er is meer. Er komt een heuse supercar. En dit is geen gerucht. Tijdens de onthulling van de A390 kondigde Renault-baas Luca de Meo officieel aan dat Alpine het segment van de supersportwagens gaat betreden.

Het wordt nog interessanter: Top Gear heeft met Alpine-baas Philippe Krief en hij vertelde dat het géén EV wordt. De auto krijgt nog gewoon een verbrandingsmotor, een V6 turbo om precies te zijn. Deze zal ook nog hybride ondersteuning krijgen.

De V6 zal de achterwielen van de Alpine supercar aandrijven, terwijl de voorwielen door twee elektromotoren worden aangedreven. Op die manier is ook geavanceerde torque vectoring mogelijk. De combinatie moet zorgen voor een vermogen van circa 1.000 pk.

Het wordt dus een hele andere auto dan de A110, een serieuze Ferrari- en Lamborghini-concurrent. Dat past niet helemaal bij de filosofie van Alpine, maar we zullen verder niet klagen. Het is al heel wat ze dat ze nog een sportwagen met een verbrandingsmotor uitbrengen. En bovendien is een V6 turbo historisch verantwoord.

Eigenlijk is zo’n supercar ook een logische zet voor Alpine. Zoals Luca de Meo zelf zegt: “Als je ziet dat we een Renault 5 voor meer dan €150.000 kunnen verkopen, kun je nagaan wat voor potentie een merk als Alpine heeft.” In het segment van gelimiteerde auto’s valt gewoon veel geld te halen, dus geef ze eens ongelijk.

Foto: de Alpine AGTZ Twin-Tail