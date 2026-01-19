Hierom worden alle Fords beter dankzij Max Verstappen

Die samenwerking in de Formule 1 levert nu al meer op dan een motorblok

De samenwerking tussen Ford en Red Bull Racing staat nog in de kinderschoenen en moet zich nog bewijzen. Tot dusver hebben we alleen nog een statische RB22 gezien en mocht Max wat rondjes in verschillende auto’s van het Amerikaanse merk rijden. Allemaal leuk en aardig, maar tot we Verstappen met een monstervoorsprong de eerste race van het seizoen zien winnen, blijven we ietwat skeptisch.

Ford plukt daarentegen al de vruchten van de samenwerking in de F1. Volgens CEO Jim Farley leert het Amerikaanse merk nu al hoe het Chinese autofabrikanten kan verslaan. In een interview met Bloomberg zegt hij dat het allemaal neerkomt op software en het gebruikmaken van AI.

Alle Fords worden beter dankzij Formule 1

Voordat je nu gapend afhaakt: hij heeft een goed punt waar elke Ford in de toekomst beter van kan worden. Niet per se beter dan Chinezen, maar over het algemeen. Farley geeft namelijk aan dat de manier waarop Ford en Red Bull Racing software en AI inzetten 1-op-1 over te zetten is naar consumentenvoertuigen.

“De software die het hybride-systeem aanstuurt en die voorspelt wanneer onderdelen zullen falen”, zegt Farley. “Die mogelijkheden halen we uit de Formule 1 en plaatsen we in de Transit.

Het feit dat de CEO de Chinese concurrenten er bij de haren bijsleept, heeft overigens iets minder relevantie. De man is enorm onder de indruk van alles wat uit China komt rollen en steekt die mening niet onder stoelen of banken. Maar met wat Ford uit de Formule 1 leert kan het in de toekomst nog veel indrukwekkender zijn, want uiteindelijk komt alles op software neer, stelt hij.

Goedkoopste elektromotoren en samenwerkingen

Ondertussen lijkt Ford stuurlozer dan ooit. Eerder gaf het aan dat het de Chinezen zou verslaan met een ’s werelds goedkoopste elektromotor die vooralsnog alleen in een elektrische pick-up zal verschijnen. Je weet wel, een elektrisch model waar de Amerikanen niet aan willen.

Tegelijk zou de Amerikaanse autofabrikant werken aan een deal met het Chinese BYD om accupakketten af te nemen voor meerdere hybride auto’s die buiten de VS gemaakt worden. Ondertussen laat Ford de elektrificatie in Europa vrijwel helemaal over aan andere partijen. Het merk heeft een overeenkomst met Renault gesloten om gebruik te maken van de elektrische aandrijflijnen en de productielijnen. Eerder werkten de Amerikanen ook al samen met Volkswagen, waarbij het MEB-platform als basis voor de Ford Explorer werd gebruikt.