Alpine A390 is bijna klaar (en gaat klinken als een A110…)

Jazeker, een EV die het geluid van een viercilinder nabootst.

Alle autoconcerns hanteren het motto ‘hoe meer merken, hoe beter’, dus daarom is er ook voor Alpine nog een toekomst weggelegd. In plaats van een nichemerk met één sportwagentje moet het een serieuze EV-fabrikant worden. De A390 wordt de eerste EV die Alpine helemaal zelf heeft ontwikkeld.

Het is een crossover, maar een Alpine moet natuurlijk wel sportief zijn. De Fransen spreken daarom van een ‘sport fastback’. Deze auto is nu bijna klaar: Alpine laat weten dat ze in de afrondende testfase zitten. Ze laten ook al wat sappige details los.

De afmetingen wisten we al, maar die zullen we nog even herhalen. Met een lengte van 4,615 meter is de Alpine A390 vergelijkbaar met een Volkswagen ID.5. Best een forse auto dus, voor een fabrikant van kleine sportwagentjes. Gelukkig is de Alpine wel lager dan een ID.5, waardoor de proporties iets beter uitpakken.

Alpine heeft een naam hoog te houden qua rijeigenschappen, en het lijkt erop dat ze ook echt hun best doen om er wat van te maken. Zo heeft de A390 drie elektromotoren, die torque vectoring mogelijk maken. Er is zelfs een heuse Track Mode, al kunnen we ons niet voorstellen dat veel mensen met deze auto het circuit opgaan.

Om ook nog wat geluidsbeleving te creëren krijgt de auto Alpine Drive Sound. Daarbij heb je de keuze uit twee geluiden, een sportieve sound en een wat meer alledaagse sound. Interessant: het sportieve geluid is afgeleid van de “geluidssignatuur van de A110”.

Nu klinkt een A110 best leuk voor een viercilinder, maar het is toch grappig dat we een EV krijgen met het geluid van een vierpitter. Overigens benadrukt Alpine dat ze niet het geluid van een verbrandingsmotor volledig nabootsen. Maar ja, als het geluid toch nep is, doe dan meteen het geluid van een Alpine Le Mans-auto.

Zoals gezegd is de Alpine A390 bijna klaar, dus de onthulling laat niet lang meer op zich wachten. Over een maand is het zo ver: op 27 mei wordt de gloednieuwe Alpine onthuld in Dieppe.