De volgende Alpine wordt een gelikte fastback!

De volgende Alpine wordt gepresenteerd in Parijs en het is géén cross-over.

Sinds de A110 werd uitgebracht in 2017 heeft Alpine geen volledig nieuwe modellen meer geïntroduceerd. Ze gaan zich echter nu opnieuw uitvinden als elektrisch merk. We zagen natuurlijk al de A290 op basis van de Renault 5, maar binnenkort presenteren ze ook een nieuw model wat op zichzelf staat.

De Fransen lichten alvast een tipje van de sluier op door de naam te onthullen en het silhouet van de auto te tonen. Om te beginnen met de naam: het nieuwe model gaat A390 heten. Dit zijn niet zomaar random cijfers, zoals bij sommige andere merken (hallo Polestar), maar er is ook wat uit af te leiden.

De 90 verwijst volgens Alpine naar de ‘alledaagse’ modellen van het merk, net als bij de A290. Het getal 3 staat voor het formaat. De A390 zal dus groter zijn dan de A290, maar dat was op zich ook te verwachten. Uit de 3 kunnen we wel afleiden dat het waarschijnlijk eerder een Model 3-concurrent zal worden dan een Model S-concurrent.

Alpine wil de auto wel als een sportief model in de markt zetten, want ze noemen het een ‘sport fastback’. Op het teaserplaatje zien we ook het silhouet van een typische fastback. Wat opvalt is de schuin aflopende achterkant. Verder geeft het plaatje nog weinig prijs. Over de aandrijflijn kunnen we alleen nog maar melden dat deze elektrisch wordt (duh).

Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op de A390_β. De concept car (daar staat het ‘β’-symbool voor) zal volgende maand zijn opwachting maken op de Autosalon van Parijs. Aan de vooravond van de beurs (11 oktober) zal de auto al digitaal onthuld worden. Alpine laat er verder geen gras over groeien, want de productieversie moet volgend jaar al van de band rollen in Dieppe.