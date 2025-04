Oproep overheid: laad NIET ’s avonds je auto op

Wel elektrisch rijden, maar tussen 16.00 en 21.00 je auto opladen? Liever niet.

Wat doe je als je aan het einde van je werkdag thuiskomt met je elektrische leasebak? Aan de stekker natuurlijk. De overheid verzoekt je echter vriendelijk doch dringend om dat niet meer te doen. Dat heeft alles te maken met het overbelaste stroomnet.

Wat wil de overheid precies? Het ministerie van Klimaat en Groene Groei, onder leiding van Sophie Huilmans Hermans, is een campagne gestart. Deze heet ‘Zet Ook De Knop Om’ en de boodschap luidt: verbruik tussen 16.00 ’s middags en 21.00 ’s avonds zo min mogelijk stroom.

Dit zijn natuurlijk de uren waarin Nederlands massaal auto’s opladen, koken, vaatwassers aanzetten, noem maar op. De oproep geldt dus niet alleen voor EV-rijders, maar zij horen wel tot de grootste ‘boosdoeners’. Meestal kun je overigens gewoon instellen wanneer je auto laadt, dus in die zin is het een kleine moeite.

Waar de schoen wringt: de overheid heeft dit probleem zelf veroorzaakt. Natuurlijk, met een beetje goede wil kunnen we tijdelijk het stroomnet wat ontlasten, maar het is aan de overheid om te zorgen dat er überhaupt een fatsoenlijke infrastructuur is. Zeker als ze willen dat we met z’n allen elektrisch gaan rijden.

Deze campagne voelt daarom een béétje wrang en zal ongetwijfeld in het verkeerde keelgat schieten bij veel mensen. Maar bij deze ben je alvast voorbereid op de reclames die je de komende tijd tegen gaat komen op tv, radio, internet en bushokjes. Denk aan je bloeddruk.