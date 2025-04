AMG teast nieuw model met sexy silhouet

Wat heeft AMG in petto? Dat zullen we verklappen.

AMG is meestal vrij voorspelbaar. Mercedes onthult een model en vervolgens komt daar een AMG-versie van. AMG deelt nu echter een teaser van een model wat nog niet kennen. Wat hebben ze voor ons in petto?

Het teaserplaatje ziet er in ieder geval veelbelovend uit, want we zien een silhouet wat zonder meer sexy te noemen is. Het gaat duidelijk om een coupé met gestrekte lijnen. Aan de vorm ligt het dus niet.

Toch zal deze auto voor sommige AMG-liefhebbers een teleurstelling zijn. We kunnen namelijk al verklappen om welk model het gaat: de nieuwe AMG GT 4-Door Coupé. En die auto wordt volledig elektrisch, in tegenstelling tot de huidige AMG GT 4-Door.

De auto wordt wel weer volledig door AMG ontwikkeld. Dit wordt de eerste échte elektrische AMG, want de EQE 53 en EQS 53 zijn natuurlijk halfbakken modellen. De nieuwe AMG GT 4-Door komt op een speciaal platform te staan, genaamd het AMG.EA-platform.

Naast het plaatje laat Mercedes nog niks los, dus het is nog even gissen naar de specificaties. Reken op 800V-technologie en een vermogen wat waarschijnlijk richting de 1.000 pk gaat. De Porsche Taycan kan zijn borst alvast natmaken.

Mercedes verklapt nog wel wanneer we de onthulling ongeveer kunnen verwachten. Die staat voor juni op de planning. De testauto’s zijn nog zwaar ingepakt, dus we zijn benieuwd naar het definitieve ontwerp.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots