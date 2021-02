Zoveel kost de Suzuki Jimny als bestelbusje - Autoblog.nl

Hoeveel ben je kwijt voor een Suzuki Jimny met alleen twee stoelen?

De Jimny zelf samenstellen kan al een aantal maanden niet meer, maar binnenkort verschijnt de 4×4’er weer op de Suzuki-prijslijsten. De offroader keert namelijk terug als bedrijfswagen, zoals Suzuki afgelopen november al aankondigde. Waarom als bestelbusje? Omdat Suzuki nu rekening moet houden met een strengere CO2-norm, waarbij ze een boete kunnen krijgen als het gemiddelde wagenpark teveel CO2 uitstoot. Maak je er echter een bestelwagen van, dan telt je auto niet meer mee.

Daarom heeft Suzuki de Jimny wat aangepast om er een Professional van te maken, zoals het bedrijf deze Jimny noemt. Verwacht geen al te grote veranderingen; de grootste aanpassing is gebrek aan een achterbank. In plaats daarvan heb je een grote laadruimte direct achter de twee voorstoelen, met een net als scheidingswand.

De Suzuki Jimny als bestelbusje kost…

Suzuki maakt nu bekend hoeveel de Jimny als bestelbusje kost. Voor 27.420 euro kan de tweezitter-Jimny op je oprit staan. Dat bedrag is uiteraard exclusief BTW. De Jimny Professional heeft een laadruimte van maximaal 863 liter, wat 33 liter meer is dan de personenwagen-Jimny had. Het laadvermogen is met 35 kilogram gestegen tot 150 kilogram. Het snoezige bestelbusje heeft een 1,5-liter viercilinder die 102 pk produceert en inschakelbare vierwielaandrijving. Hill Descent Control, High Beam Assist en Lane Departure Warning zijn standaard op de Jimny Professional. Zowel particulieren als zakelijke klanten kunnen de Jimny Professional direct bestellen, nog voor juli moeten de eerste bestelbus-Jimny’s in Nederland aankomen.

Nu je weet hoeveel de Suzuki Jimny als bestelbusje kost, is dit de alinea waarin we de bolide normaliter met de concurrentie vergelijken. De Jimny Professional heeft alleen een wat… bijzondere positie in Nederland, daar er eigenlijk geen andere offroad bestelbusjes te koop zijn. Het is nu eigenlijk een liefdeskind geworden van een Volkswagen Caddy en een pick-up. Overigens is het goed om te weten dat de Jimny qua laadruimte niet aan de grijskentekenregels voldoet. Bpm terugvragen is bij de Jimny Professional dus niet mogelijk.