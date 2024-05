Klinkt misschien een beetje cru. Maar het is wel zo. Als je het leven niet meer ziet zitten, moet je vandaag naar België of Duitsland…

Het leven is over het algemeen hartstikke mooi. De meesten van ons zijn gezond, hebben fijne mensen om zich heen, een leuke baan en een fijne auto onder bips. Bovendien is het de komende dagen ook nog eens hartstikke lekker weer. En zijn de meesten ook nog eens lekker vrij.

Maar het kan zijn dat je je even minder voelt. Hopen wij niet, maar het kan. In dat geval is het raadzaam om naar België of Duitsland te gaan. Het is daar vandaag namelijk levensgevaarlijk op de wegen. Serieus waar.

België en Duitsland zijn levensgevaarlijk

In België wordt er met Hemelvaartsdag traditiegetrouw flink veel gezopen, omdat het niet alleen vandaag een vrije dag is, maar morgen ook. Veel bedrijven hoeven hun personeel 4 dagen niet te zien en gunnen hen een lekker lang weekend.

Als het weer een beetje meewerkt zitten de terrassen overvol en vloeien de pintjes rijkelijk. En als het regent zitten ze binnen, doen ze ook niet moeilijk over. Jammer alleen dat al die bezopen Belgen dan wel weer met de auto naar huis gaan. Met veelal fatale afloop.

Duitsland is levensgevaarlijk vandaag

Ook in Duitsland wordt er op Hemelvaartsdag veel gedronken en dat is niet alleen om te herdenken dat Jezus Christus 39 dagen na de opstanding uit de dood is opgevaren naar de Hemel, het is daar ook nog Vaderdag. En dat vieren de mannen daar niet met een ontbijt op bed, een lelijke gekleide asbak en een afzichtelijke tekening van hun kind, maar met hun vrienden.

De mannen gaan dan gezamenlijk op pad, trekken een paar blikken Schultenbräu open, steken de barbecue aan en komen pas weer in actie als zowel de drank als het vlees op is. En ook zij stappen en masse zo lam als een torretje in de auto.

Dat zie je dus ook terug aan het aantal ongelukken waarbij drank in het spel was. Normaal gesproken zijn het er in Duitsland 98 op een dag, op de laatste normale Hemelvaartsdag in 2019 waren het er 263. We bedoelen maar…

Als je leven je lief is, blijf je vandaag dus even weg uit België en Duitsland. Goedkoop tanken kan ook morgen nog en de Lidl net over de grens verkoopt vandaag ook heus niet alle afbakbroodjes uit. Blijf dus maar gewoon in Nederland.

Oh ja, bij ons is het vandaag dus gewoon veilig op de weg, maar moet je met kerst en Oud&Nieuw niet gaan rijden. Dat zijn de dagen waarom de Nederlanders massaal met hun lamme harses de auto instappen. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, die doen het altijd, ongeacht de datum.