Let op! Meedogenloze trajectcontroles in België

België heeft hun trajectcontroles helemaal afgesteld op de goede manier, wat uitkijken geblazen betekent!

Als je naar het zuidwesten moet vanaf Nederland, is de kans vrij groot dat je door België moet. En aangezien de vakantie voor de deur staat, is de kans nog groter dat je er binnenkort door moet. Indien dat het geval is, let op. België is namelijk helemaal verknocht aan hun trajectcontroles.

Trajectcontroles in België

In België zijn er namelijk momenteel 281 trajectcontroles. Die waren tot voor kort nog niet allemaal actief, maar nu kun je er op rekenen dat ze het allemaal doen. Door deze gigantische toename ten opzichte van vorig jaar -er zijn zo’n 100 stuks bijgekomen- kan hardrijden je duur komen te staan.

Dure boetes

Zo zijn er al individuele gevallen waar het uitkijken geblazen echt uitkijken geblazen is. Een man uit Luik heeft binnen één maand zeven boetes gepakt. Een familie maakte het zo bont dat ze drie weken lang elke dag dezelfde trajectcontrole hebben gepakt, omdat ze dachten dat deze niet aan stond. Het totaalbedrag kwam uit op zo’n 6.000 euro aan boetes.

Meedogenloos

De trajectcontroles in België gaan bovendien niet over één nacht ijs. Bij 1 km/u te hard kun je al een boete verwachten. Dat komt dan al uit op 63 euro. Nederlanders hebben het bijkomende probleem dat wij de boete enkel kunnen krijgen middels de post, daar je als Belg kan inloggen op de website van de overheid om je boete te bekijken en betalen. Een beetje zoals het CJIB hier.

Ook moet je goed opletten waar de trajectcontroles in België beginnen en eindigen, want niet voor elk begin en einde is een bord uitbesteed. Het orgaan dat over onder meer verkeersborden gaat, het Agentschap Wegen en Verkeer, vond het anders een gigantische stroom aan borden worden. Al zal vast ook meegespeeld hebben dat mensen die niet doorhebben dat ze in een trajectcontrole rijden dan te hard rijden en de staatskas gespekt kan worden.

Kortom: gebruik een Waze of Flitsmeister in België en houd je aan de snelheid. Voorkomen is beter dan genezen. (via AD)