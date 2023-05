Vandaag een rit door België of Duitsland overleefd? Mazzelaar!

Het is vandaag statistisch gezien namelijk de gevaarlijkste dag van het jaar in België en Duitsland…

Zit je ook zo lekker te genieten van je vrije dag? lekker naar de meubelboulevard geweest met moeder de vrouw (m/v/x)? Of heb je gezellig een paar pilsjes gedronken met de buurtjes in het prille lentezonnetje?

Als je dat laatste hebt gedaan, dan zou je zomaar een Belg of een Duitser kunnen zijn. Die gaan namelijk massaal aan de drank op Hemelvaartsdag. Alleen doen ze dat dan niet bij de naaste buren, ze zoeken het vertier meestal verder van huis.

En daarna stappen ze in de auto…

België en Duitsland zijn levensgevaarlijk vandaag

En daardoor is het vandaag dus levensgevaarlijk als je daar de weg opgaat. In België vielen er de afgelopen vijf jaar vijftien doden op Hemelvaartsdag. En de meeste van hen hadden wat gedronken.

In Duitsland is het niet alleen Hemelvaart, maar ook Vaderdag. En in plaats van een lullige gekleide asbak van zoonlief, krijgen ze daar pils. Veel pils wat ze met hun vrienden opdrinken. En daarna weer de auto instappen. Met alle gevolgen van dien.

In het laatste jaar voor de Corona werden Duitsland op Hemelvaartsdag 263 verkeersongelukken gemeld waarbij alcohol in het spel was. Op een gemiddelde dag zijn dat er in Duitsland 98…

Dus daarom, als je er al een ritje op hebt zitten in die landen en je leeft nog, dan heb je het goed gedaan. Moet je nog de weg op, pas dan een beetje op.

En doe dat zeker niet met een stuk in je kraag. Want dan ben je een oelewapper.