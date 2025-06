Deze hommage aan een icoon heeft één stoel te veel

Maar verder is ‘ie best wel cool.

Fabrikanten vieren maar al te graag successen uit het verleden. Dat doe je natuurlijk door middel van een special edition. Vaak zijn dit vrij laffe uitvoeringen, die het moeten hebben van een bijzondere kleurtje en (als je geluk hebt) een speciale livery. McLaren heeft nu echter wat meer moeite gestoken in een special edition.

Terwijl McLaren nog de overwinning van afgelopen weekend viert, staan ze nu ook stil bij een overwinning van 30 jaar geleden. In 1995 nam McLaren voor het eerst deel aan Le Mans, en schreven ze meteen de overwinning op hun naam in de inmiddels legendarische McLaren F1 GTR.

De Britten brengen nu een hommage uit aan die auto, in de vorm van de McLaren 750S Le Mans. Deze is verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de F1 GTR (Le Mans Grey of McLaren Orange), maar daar blijft het niet bij. De auto is ook voorzien van een High Downforce Kit (HDK). Dit was destijds een optioneel pakket voor de ‘normale’ McLaren F1, waarmee je de looks van de Le Mans-auto kreeg.

De nieuwe High Downforce Kit bestaat onder meer uit een hoger geplaatste spoiler, geïnspireerd op de F1 GTR. Tevens is de auto voorzien van een roofscoop en een carbon splitter aan de voorkant. De aerodynamische aanpassingen zorgen voor 10% extra downforce.

De coolste aanpassing zijn eigenlijk nog de velgen. Dit zijn old school vijfspaaks velgen zoals de F1 GTR die ook had. Dit zien we veel liever dan de velgen die McLaren standaard onder de 750S levert. Overigens bracht Lanzante in 2020 al een soortgelijke Le Mans-special uit op basis van de 720S (met dezelfde velgen), maar dat ging dus niet van McLaren zelf uit.

Voor het echte F1 GTR-gevoel heeft deze auto één stoel te veel (de raceauto had alleen de centrale stoel), maar er heerst wel een racesfeertje in het interieur. De kuipstoelen had de 750S al, maar nu krijg je ook zespunts gordels en een rolkooi. Uiteraard is de auto ook voorzien van diverse LM-logo’s.

Motorisch verandert er niks, maar dat had je al af kunnen leiden uit de naam. De 750S heeft dus nog steeds 750 pk. Deze speciale Le Mans-editie wordt gelimiteerd op 50 exemplaren. Om de verzamelaars lekker te maken voorspelt McLaren alvast dat dit een zeer gewilde auto wordt.

De ongeschreven regel is eigenlijk dat je net doet alsof je een auto voor de echte liefhebbers maakt, maar McLaren geeft dus gewoon toe dat dit een investeringsobject moet zijn. Overigens valt de restwaarde van sommige gelimiteerde McLaren’s behoorlijk tegen, maar we gaan het zien.