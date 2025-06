Haha: Elon Musk noemt verwijderen Superchargers ‘corruptie’

Iets met pot en ketel…

De infrastructuur voor elektrisch laden wordt wereldwijd alleen maar uitgebreid. Toch worden er nu 64 Tesla Superchargers verwijderd, langs een belangrijke Amerikaanse route. Dat is toch opmerkelijk te noemen.

Het gaat om de New Jersey Turnpike, een belangrijke verbinding tussen New York en Philadelphia. Tesla heeft langs deze route 64 Superchargers staan, verspreid over 8 laadstations. Deze moeten echter ontmanteld worden.

Tesla had tot op heden een overeenkomst met de New Jersey Turnpike Authority, die de weg beheert. Die is echter afgelopen en de NJTA heeft nu een exclusieve overeenkomst met een andere partij (Applegreen) gesloten. Daardoor moeten de bestaande Superchargers verwijderd worden.

Het lijkt een beetje contraproductief om bestaande snelladers te verwijderen. Begrijpelijkerwijs is Tesla ook niet blij met deze beslissing. In een bericht op X wijst Tesla Charging erop dat dit een stap terug is voor het doel van New Jersey om in 2035 alleen maar EV’s te verkopen. Daar hebben ze een punt. Tesla ziet liever dat verschillende laadstations naast elkaar bestaan.

Tesla Charging geeft een nette, inhoudelijke reactie op X, maar Elon Musk doet zelf ook nog een duit in het zakje. Zijn reactie luidt: “Dit klinkt als corruptie.” Een beschuldiging zonder verdere toelichting of bewijs, dat had Trump niet beter kunnen doen.

Deze ongefundeerde beschuldiging is ook tamelijk hypocriet. Dit zegt de man die een invloedrijk rol binnen de overheid kreeg na een donatie van €235 miljoen aan team Trump. En hij heeft iemand aan de macht geholpen die er geen enkel kwaad in ziet om een peperduur vliegtuig als ‘cadeautje’ te ontvangen van Qatar. Over corruptie gesproken.

Illustratie: DonkeyHotey