Waar stemt de autoliefhebber vandaag op?

Ja, we mogen stemmen vandaag. Wat als je auto je lief is.

Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, tenzij je natuurlijk de laatste tijd alleen maar Ferry zit te bingen op Netflix en je alle andere media links hebt laten liggen: we mogen vandaag stemmen. Eerst en vooral moedigen we natuurlijk iedereen vandaag aan om vooral van dat recht gebruik te maken. Dus zoek die stempas nog even op in die stapel post van de afgelopen maand en hop hop naar het lokale stemlokaal!

Autothema’s bij deze verkiezingen

De RAI vereniging gaf vorige week nog aan dat de Auto een ondergeschoven kindje is in deze verkiezingsstrijd. Terwijl de auto in veel gezinnen toch de grootste uitgave is na de woning. Hoeveel de auto je precies kost vroeg @nicolasr je gisteren nog, met opvallende antwoorden als gevolg. Dus het is nogal van belang wat daar in de (nabije) toekomst mee gaat gebeuren.

Je merkt dat de auto er vooral bijgesleept wordt wanneer het over het thema duurzaamheid gaat. Mocht je een echte klimaatprobleemontkenner zijn dan is het duidelijk bij welke 2,3 partijen je een kruisje kunt gaan zetten vandaag. Maar iets meer naar het midden wordt het al zaak om iets meer op te letten.

Betalen naar gebruik, ook wel Rekeningrijden staat bij een groot aantal partijen als instrument om het autorijden te coördineren op het programma. Nieuw Sociaal Contract, BBB, SP, PVV, FVD zijn absoluut tegen.

Op het vlak van maximum snelheid op de snelwegen is er weer genoeg borrelpraat te horen. Een smaak die we nog niet gehoord hadden was die van Volt: ‘We kunnen terug naar 120 km/u wanneer 80% van het verkeer elektrisch is’. Ok..

Tijdens het BNR Mobiliteitsdebat afgelopen vrijdag deed NSC de belofte dat we terug kunnen naar 130 km/u wanneer de stikstofproblemen onder controle zijn.

Niet onbelangrijk is dat de aanwezige partijen tijdens datzelfde debat aangaven dat er geen EV-boete op MRB mag komen op het moment dat EV’s ook wegenbelasting moeten gaan betalen. Doordat deze auto’s vaak meer gewicht in de weegschaal leggen zou je op basis van gewicht meer wegenbelasting gaan betalen dan voor een vergelijkbare benzine- of dieselmotor. Zowel NSC als VVD, als D66 als Groenlinks/PVDA waren het erover eens dat dit niet juist zou zijn.

We hebben eerder al de verkiezingsprogramma’s van de partijen doorgenomen voor jullie. Zie onder en vooral: ga stemmen!

foto: Mobiliteitsdebat BNR