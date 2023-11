Scoor rookie-items van Max Verstappen op de veiling

Geloof het of niet, maar er bestaan F1-items van Max Verstappen die al 8 jaar oud zijn. En die worden nu geveild.

Max Verstappen heeft nog altijd niet de uitstraling van een wereldster, maar hij is het wel. Hij is inmiddels drievoudig wereldkampioen, hij verbreekt aan de lopende band records en hij prijkt zelfs op de cover van Time Magazine. Nog even en er zullen haarlokken van hem geveild worden.

Zover is het nog niet, maar er worden wel een aantal andere Max Verstappen-memorabilia geveild. Het gaat om een veiling van AlphaTauri in samenwerking met het Nederlandse Catawiki. Zij veilden eerder dit jaar ook al een flink aantal Formule 1-items, waaronder een echte F1-auto.

In Faenza hadden ze nog het een en ander liggen, want nu volgt er wederom een veiling. Het gaat vooral om outfits en onderdelen van de auto’s die geveild worden. Er wordt ook een complete auto geveild, maar dat is slechts een showauto. Het is een mock-up van de auto waar Max Verstappen in 2016 in reed, zonder aandrijflijn.

Er zijn echter ook een hoop items die wél echt gebruikt zijn tijdens races. Zo worden twee overalls die Max tijdens zijn rookieseizoen in 2015 droeg geveild. Je kunt ook meebieden op schoenen, handschoenen, balaclava’s en race-ondergoed van Max (mocht je dat willen).

De veiling draait niet alleen om Max Verstappen. Er worden ook items aangeboden van andere voormalige AlphaTauri/Toro Rosso-coureurs, zoals Carlos Sainz, Pierry Gasly, Daniel Ricciardo, Jaime Alguersuari (wie kent ‘m nog?) en – niet te vergeten – Nyck de Vries.

Heb je meer interesse in een onderdeel van een Formule 1-auto in plaats van gebruikte kleding, dan kom je ook aan je trekken. Er worden onder meer spoilers, sidepods, velgen en remklauwen aangeboden. In totaal worden er maar liefst 84 items geveild, dus we zouden zeggen: snuffel vooral zelf even rond op de site van Catawiki.