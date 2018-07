Alsnog track limits voor Silverstone na ingrijpen FIA

Wel niet, wel, niet. Wel dus.

De FIA heeft ingegrepen na de eerste twee vrije trainingen die gisteren werden verreden. De laatste bocht voor het rechte stuk, genaamd Club Corner, krijgt extra kerbstones om te voorkomen dat coureurs de bocht te ruim gaan nemen.

Het zijn dezelfde kerbstones die we vorige week al zagen in Spielberg bij bocht één en drie. Deze speedbumps zorgden in Oostenrijk voor de nodige schade. Onder meer Stoffel Vandoorne wist zijn frontje niet heel te houden nadat hij aanraking kwam met de kerbstones. Voor een lengte van 25 meter in de Club Corner zijn de 50mm hoge kerbs geplaatst, ongeveer 1.5 meter van de witte lijn.

De FIA heeft naar eigen zeggen de maatregelen genomen, omdat ze bang zijn dat er ongelukken gaan gebeuren tijdens de kwalificatie en race als coureurs de absolute limiet door Club Corner gaan zoeken. Charlie Whiting heeft de rijders gisteravond geïnformeerd en de coureurs hebben over het algemeen aangegeven geen problemen te hebben met de maatregel.

De kwalificatie is vanmiddag om 15:00 uur. De race start morgen om 15:10 uur.