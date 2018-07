Autojunk Foto Van De Maand – Juni 2018

De fijnste oogsnoepjes van vorige maand, op je beeldscherm. Extragratis!

De zomer is hier, de plaatjes worden zonniger en zonniger. Deze maand mocht @stephenotto meebeslissen over winnaars en verliezers, nadat hij vorige maand met de winst aan de haal ging. Wie wint er deze maand eeuwige Autojunk-glorie? Je leest het hieronder.

Plaats 3: R32 bij zonsondergang



Een avondritje, een zakkende zon, even stoppen en denken “hier kan ik wel een mooie foto van maken”. Uploader @brim deed het en scoorde er deze maand een Top 3 notering mee. Stephen: “Erg fijne foto om naar te kijken! Locatie is goed uitgekozen en staat de R32 goed. Voor een zonsondergang vind ik hem wel iets te koud qua kleuren en ik mis een beetje details in de lucht.”

Plaats 2: Climb that hill



“What if…. Wat was dit een dikke foto geweest als deze scherp was geweest en er meer beweging te zien was! Compositie, kleuren en sfeer is perfect. Als de twee eerder besproken punten in het shot hadden gezeten stond deze definitief op plek 1!” Nu kun je een bewegende auto natuurlijk op meerdere manieren vastleggen, maar inderdaad: was de auto scherp geweest en de omgeving iets blurry, dan was het een nóg dikkere plaat geweest. Chef @autoblogger was er ook erg van gecharmeerd en voegt eraan toe dat het wel lijkt alsof de foto uit een game komt. Gefeliciteerd met een tweede plek deze maand, @robbiehifi!

Plaats 1: DJ La Fuente’s nieuwe daily driver



Stephen is een kritische jongen, want zelfs de nummer 1 van deze maand krijgt een klein kritiekpuntje te verwerken: “Wat een stoere bak is dat! Compositie is erg lekker en technisch is deze foto gewoon goed. Al heb ik wel betere sets van Gijs gezien. Desalniettemin een mooie 1e plek.” Zo is het @gijsspierings, een verdiende eerste plek. Volgende maand mag je weer eens meebeslissen over de winnaar en deze foto rammen we in de header op Autojunk komende maand!