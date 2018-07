Wat we weten over de Fast & Furious spin-off

Er is wat meer info bekend over deze extra melk-editie van de beroemde filmreeks.

Uitgemolken of niet, ik kan een nieuw deel van de Fast & Furious-films wel waarderen. Het kan me niet schelen hoe slecht ze zijn of wat anderen er van vinden. Al maken ze er 22. Wat hoogstwaarschijnlijk nog gaat gebeuren ook. Want naast de in totaal 10 reguliere films (er komen de komende jaren nog twee delen aan), is er ook een spin-off in de maak.

Over deze spin-off was nog weinig bekend, al kunnen we nu wat meer vertellen. Zo is bekend dat Dwayne “The Rock” Johnson de hoofdrol gaat krijgen in de film. Samen met Jason Statham zullen ze de belangrijkste rollen gaan vertolken in de spin-off. Volgens de Hollywood Reporter gaat de film “Hobbs and Shaw” heten en draait de titel vanaf 26 juli 2019 in de bioscoop. Een krap jaar later volgt het negende deel van de Fast & Furious-reeks.

Een andere bekende naam voor de spin-off is de acteur Idris Elba. Hij is nieuw in de wereld van Fast & Furious, maar je kunt hem kennen van The Wire en Pacific Rim. Hij speelt de slechterik in de titel, al is nog onduidelijk wat zijn verhaal hier precies in gaat zijn. Vermoedelijk slaan Hobbs & Shaw de handen ineen om hem te verslaan.

Het scenario is in handen van Chris Morgan. Deze meneer schreef ook mee aan het script voor Fast Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious 4, Fast Five, Fast 6, Fast 7, Fast 8 en is straks tevens verantwoordelijk voor het verhaal in Fast 9.

Verwacht van deze spin-off (nog) meer actie en (nog) minder auto’s. Gespierde mannen in veel te kleine shirtjes met heul veel vechtscènes. Valt er voor hetero mannen dan niks te genieten op het gebied van vrouwelijk schoon? Jawel hoor, want Vanessa Kirby (Princess Margaret in Netflix-serie The Crown) zal de zus van Jason Statham spelen in de film, weet Variety te melden. Brein uit, popcorn in de aanslag en volgend jaar juli kunnen we genieten van een heerlijke onzinnige actiefilm.

Foto: Vanessa Kirby via Instagram