SUV’s rijden iedereen dood

Sloop de SUV! Collega @casperh ziet al enkele jaren met lede ogen aan hoe SUV’s verkooprecord na verkooprecord pakken. SUV’s worden met de dag populairder, zelfs in ons onder CO2-tax gebukt gaande nuchtere kikkerlandje. De autofabrikanten vinden dit over het algemeen wel tof. De marges op de ‘stoere’ crossovers zijn over het algemeen namelijk best puik.

Er zit echter een zwart randje aan de populariteit van de SUV’s. We hebben het in dit geval niet over het feit dat de auto’s nodeloos zwaar zijn en daarom meer rommel de lucht in spuwen, maar over serieuze zaken. Volgens de Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) is de SUV namelijk verantwoordelijk voor een stijging van het aantal fatale ongevallen met voetgangers.

In Amerika bereikte dergelijke dodelijke ongelukken het laagste niveau in 2009. Sindsdien is er echter weer een stijging op te merken. In 2016 vonden 5.987 voetgangers de dood nadat ze geraakt werden door een auto, wat ten opzichte van het beste jaar een stijging betekend van 46 procent. In ongeveer dezelfde periode verdubbelde de verkoop van SUV’s.

Volgens onderzoek van de IIHS is er hier sprake van causaliteit in plaats van correlatie. Het aantal voetgangers dat doodgereden werd door een SUV steeg tussen 2009 en 2016 namelijk met liefst 81 procent. Het instituut schrijft dit toe aan de hogere en meer verticale fronten van de vermaledijde auto’s (die gedeeld worden met busjes en pickups). Hierdoor lopen voetgangers meer kans geraakt te worden in kwetsbare regionen van het lijf als het hoofd en de borstkas:

Such vehicles have higher and often more vertical front ends than cars and are more likely to strike a pedestrian in the head or chest

De conclusie is dus duidelijk: red een voetganger, sloop een SUV.



Image-credit: SUV-duo via autojunk