Fatale Tesla-crash in de VS eist twee levens

Tragisch nieuws vanuit de USA.

Dat een ongeval soms gruwelijk uit de hand kan lopen is bekend. Soms wordt er een autowrak getoond waar iemand met lichte verwondingen uitklimt, waardoor de fabrikant een dikke pluim krijgt voor veiligheid. Helaas kampt het relatief jonge bedrijf Tesla ook met dergelijke voorvallen, klein of groot. In Amerika is het al vaker misgegaan met de elektrowagens van Elon en gister sloeg het noodlot weer toe. Twee achttienjarige studenten uit Californië overleden ter plekke toen hun Tesla Model S crashte. De sedan werd volledig verwoest doordat hij vlam vatte en twee van de drie inzittenden zaten vast in de wagen.

SunSentinel meldt dat de twee jongens geen schijn van kans maakte. De auto stond zo heftig in brand dat een heldenactie door omstanders niet van toepassing was. Een derde inzittende is uit de auto geslingerd tijdens het ongeval, de ambulance heeft hem nog kunnen redden. Dat gezegd hebbende is er nog niks bekend over zijn staat, ook wordt niet vermeld wie de jongen is. Er is nog niks bekend over het onderzoeken van de auto, dus er kan bevestigd noch ontkend worden dat Autopilot een rol speelde in dit incident. De weg staat bekend om de lastige bocht waar het ongeluk plaatsvond. Een stuurfout of gewoon te hard rijden kan hier al fataal zijn. Waarvan, helaas, akte.

Elon Musk heeft nog niks laten weten via Twitter over de verklaring van Tesla in het ongeluk. De Tesla-topman is vaker uitgefoeterd vanwege het snel in de brand vliegen van hun auto’s, zo zegt men. Het is nog wat vroeg om daar in dit geval uitspraken over te doen: gezien de notoire plaats delict zijn er vele verklaringen mogelijk. Hopelijk geeft een onderzoek meer duidelijkheid, het neemt niet weg dat er in dit verschrikkelijke ongeval alleen maar verliezers zijn.

Met dank aan @rulefollower voor de tip!