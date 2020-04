Amerikaan pimpte oude Magnum voor 300.000 dollar

En nu kan jij de eigenaar zijn voor een zesde van dat bedrag. Bijna 300.000 dollar in de Magnum was dus geen goede investering.

‘Je moet nooit verwachten eruit te halen wat je er in hebt gestoken’. Het is een veelgehoorde spreuk als het gaat over tuning. Al pomp je duizenden euro’s in een oude Amerikaan, het blijft een oude Amerikaan. Dat zal de voormalige eigenaar van deze Dodge Magnum kunnen beamen.

Want geloof het of niet, 300.000 dollar geleden was deze bolide een ’78 Magnum. Alleen de koplampen en een vleugje van de grille verraden dat deze bliksemblauwe verschijning ooit een saaie, oude muscle car was. Al zijn die onderdelen kennelijk ook niet origineel. Nee, volgens de beschrijving van GarageKeptMotors is alleen de deur van het handschoenenkastje en het VIN-getal nog origineel. De stalen buitenkant is helemaal uniek en gemaakt door een coachbuilder.

Daarbij is het dak met dertien centimeter verlaagd en de achterruit met 15 centimeter verlengd. De ‘opera’-achterraampjes zijn weggegooid, de zijruiten verlaagd en de voorruit is nieuw. Oh, en de achterklep? Die is niet meer te openen. Voor de rest zijn alle panelen die je maar kunt bedenken custom.

Waren de aanpassingen bij deze prijswinnende auto alleen optisch? Nou, nee. De 6,6 liter-V8 is iets gekieteld, aan de voor- en achterzijde zitten nu schijfremmen én de Magnum heeft nu luchtvering. De deuren zijn bij deze Dodge elektrisch, evenals het navigatiesysteem van deze auto. Wat is er nog meer uniek? Het interieur is zeker als uniek te bestempelen, al is dat niet per se positief bedoeld. Hoewel deze schrijver het niet kan bestempelen als smaakvol, is het wel enigszins praktisch. De voorstoelen kunnen bijvoorbeeld 180 graden omdraaien, zodat je naar het drop down tv-scherm kunt kijken. Of kunt praten met de achterpassagiers, als je dat wenst. Als je ze überhaupt kunt verstaan, met de 38 cm-subwoofers en het geluidssysteem ingeschakeld.

Hoeveel deze bizar indrukwekkende Magnum kost? Hij staat nu te koop voor 49.500 dollar. Vrij veel voor zo’n oude Magnum, een schijntje als je kijkt naar de upgrades ter waarde van bijna 300.000 dollar. Oh, die halve ton is overigens wel zonder invoerkosten. Die zal je als Nederlander wel moeten betalen, de auto staat nu namelijk in Michigan.