‘Elektrische auto’s zijn 3 keer schoner dan benzine en diesel’

Als het gaat om CO2 blijken elektrische auto’s drie keer schoner te zijn.

Het is een discussie die vaker opduikt, hier op Autoblog. Zijn elektrische auto’s nou echt schoner dan benzine- en dieselauto’s? Om de zoveel tijd is er weer een onderzoek dat antwoord geeft op die vraagt. Deze keer is het Transport & Environment, die alle CO2-cijfers heeft verzameld die bij de auto’s horen. Daarbij gaat het om de CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van energie én de productie van de auto. Op die manier krijg je een mooi totaalplaatje van de ‘schoonheid’ van een auto.

En wat blijkt? Elektrische auto’s stoten in Europa bijna drie keer minder CO2 uit dan vergelijkbare benzine- en dieselauto’s. Maar dat is niet het hele verhaal. Hoe schoon je auto is, hangt namelijk ook af van waar je bent en van waar je auto vandaan komt. Een Chinese auto die in Polen rondrijdt, stoot slechts 28 procent minder CO2 uit dan een benzineauto. In China en Polen gebruiken ze immers nog relatief veel kolenenergie. Daardoor kost het relatief veel CO2 om een elektrische auto op te laden. Ook is voor de productie van een accu veel energie nodig, wat de relevantie van China hierin aangeeft.

Ga je echter in Zweden rondrijden met een Zweedse auto (dus niet de Polestar 2), dan stoot je met een EV maar liefst 81 procent minder CO2 uit dan een benzineauto. En het beste nieuws? Een elektrische auto zal alleen maar minder CO2 uitstoten. Energienetten worden immers steeds CO2-neutraler gemaakt, wat een directe impact heeft op de ‘uitstoot’ van een elektrische auto.

T&E heeft de verzamelde info ook in een kekke tool gestopt. Zo kan je bijvoorbeeld vergelijken wat het CO2-verschil is tussen een benzine-Volkswagen Golf en de elektrische variant in Nederland. Een e-Golf stoot in Nederland over haar hele leven kennelijk zestig procent minder CO2 uit dan een Golf op benzine. Een elektrische BMW 3 Serie is volgens deze tool zelfs 63 procent schoner dan een benzine-variant. In België zijn ze nog beter dan Nederland. Diezelfde BMW is in België zelfs 70 procent schoner dan in Nederland. Alleen een beetje jammer dat daar zo weinig EV’s rondrijden…

Foto: Jag Elec! van @Timpjes, via Autojunk.nl.