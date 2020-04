Verkoopcijfers Ford bedrijfswagens nu nog uitstekend

De verkoopcijfers Ford bedrijfswagens waren uitstekend in het eerste kwartaal.

Het coronavirus is behoorlijk zijn sporen aan het nalaten. Ook in de automotive sector is het duidelijk dat mensen nauwelijks meer een auto kopen.

Voor sommige merken is dit extra zuur. Een merk als Aston Martin bijvoorbeeld heeft eindelijk zijn SUV klaar, waar ze nota bene alles van laten hangen. Maar er zijn ook merken die juist heel erg lekker bezig waren en zien dat die trend heftig verstoord gaat worden. In dit geval hebben we het over de bedrijfswagendivisie van Ford.

Transit Custom

In het eerste kwartaal van 2020 deed het merk het uitstekend om de bedrijfswagens aan de man te brengen. De verkoopcijfers van Ford bedrijfswagens waren namelijk uitstekend. De bestverkochte grote Ford was de Transit Custom en de reguliere Transit. Een eervolle vermelding is er voor de Ford Ranger, die wederom de bestverkochte auto in zijn segment was.

Transit PHEV

Dat niet alleen, er kwamen ook meer grote Fords aan om de verkoopcijfers nog verder te doen laten stijgen. Zo arriveerde de deels elektrische Transit PHEV bij de Nederlandse dealers. Ook kon Ford de Transit met 10-traps (!) automaat leveren. Dit is dezelfde automaat als de Ford F-F150 pickup en de Mustang tot hun beschikking hebben. De Transit met deze automaat is altijd voorzien van achterwielaandrijving en voor het zwaardere werk geschikt. Je kan namelijk tot 2.800 kilogram trekken en het GVW (Gross Vehicle Weight) kan tot 5.000 kilogram bedragen.

Pick-up & Clean service

Mede hierdoor kon Ford Nederland lekker plussen in Q1. Uiteraard zien zij ook in dat de gehele Covid-19 situatie de verkopen zal doen stagneren. Dat niet alleen, ook de ondernemers beleven onzekere tijden. Om hen tegemoet te komen heeft Ford de Pickup & Clean-service, waarbij de bedrijfsauto van de klant wordt gereinigd na de reperatie. Met een video kan de klant precies zien wat er allemaal is gebeurd aan zijn auto. Na afloop wordt de schone en gerepareerde auto weer teruggebracht bij de klant.

Protect Service Plan

Ook kan de ondernemer geld besparen middels het Ford Protect Service Plan, waarmee je ‘onderhoud’ voordeliger kunt inkomen. Deze service komt nu gunstig uit voor de ondernemer, maar was overigens geen Covid-19 maatregel. Deze service werd vorig jaar augustus al geïntroduceerd.