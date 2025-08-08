Amerikaanse leger wil Cybertrucks kopen om ze kapot te schieten

En nee, dat is niet omdat Trump boos is op Elon Musk.

Voor de Europese consument is de Cybertruck een ongelooflijk lomp en onpraktisch hok, maar zo’n tank op wielen is voor andere toepassingen misschien wel handig. Zo is de Cybertruck al in gebruik genomen door Tsjetsjeense militanten. En de Amerikaanse luchtmacht wil nu ook Cybertrucks aanschaffen.

De U.S. Air Force is niet van plan om zelf Cybertrucks in te zetten, ze hebben een heel ander doel voor ogen. Omdat mogelijke vijanden rond kunnen rijden in Cybertrucks, willen ze deze gebruiken om op te oefenen. Ze willen twee Cybertrucks aanschaffen om als schietschijf te gebruiken.

Dit is onderdeel van het Standoff Precision Guided Munition-programma, wat zich normaal vooral bezig houdt met rebellen en terroristen die in oude pick-ups rijden. Nu moet je een Toyota Hilux of Land Cruiser nooit onderschatten, maar een Cybertruck is toch van een ander kaliber.

Dat een Cybertruck best wel degelijk is, bleek eerder dit jaar wel bij de explosie in Las Vegas. Nadat een combinatie van vuurwerk, gastanks en Coleman Fuel tot ontploffing was gebracht in de laadbak, was de auto nog verrassend intact.

Omdat de Cybertruck een uniek voertuig is, wil het leger dus speciaal oefenen op deze auto’s. In het document van de overheid staat te lezen dat deze auto’s “niet de normale schade ondervindt die bij een grote impact verwacht mag worden.” Oftewel: er moet misschien zwaarder geschut ingezet worden.