Nieuwe supercar met V12 en handbak is extreem gaaf

Alles wat je wil van een supercar, deze auto heeft het.

Als er weer een nieuw supercarmerk op het toneel verschijnt, denk je al snel ‘het zal wel’. Vandaag hebben we echter een nieuwkomer die toch wel heel erg lekker is. Deze auto heeft een prachtig design én de juiste aandrijflijn.

De nieuwe supercar is een creatie van Garagisti & Co. Dit klinkt heel erg Italiaans, maar het is een Brits merk. Het verhaal achter de naam is wel geinig. Enzo Ferrari noemde de concurrerende Britse F1-teams laatdunkend ‘garagisti’. Garagisti & Co gebruikt dit nu als geuzennaam.

Hun eerste wapenfeit is de GP1, die niet alleen qua naam, maar ook qua design Italiaans aandoet. Maar dat is zeker geen belediging. Dat de auto Italiaans aandoet is ook geen toeval, want de designer heeft zich laten inspireren door de Lancia Stratos HF Zero uit 1970. Het resultaat is in ieder geval erg fraai.

Aan de aandrijflijn ligt het ook niet. De GP1 krijgt namelijk een atmosferische V12. Dit is geen motor die ergens uit een magazijn is getrokken, maar een custom blok. Deze wordt gebouwd door Italtecnica. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de V6 in de Giulia-restomod van Totom Automobili.

De V12 is 6,6 liter groot, heeft een blokhoek van 65 graden en de toerenbegrenzer grijpt pas in bij 9.000 toeren. Dat klinkt als muziek in de oren. De motor moet 800 pk leveren, op een gewicht van slechts 1.000 kg. En oh ja… de auto heeft ook een handbak.

Dit klinkt als de supercar van onze dromen, maar ja, hij moet nog wel even gebouwd worden. Garagista & Co plant een oplage van slechts 25 stuks. Het prijskaartje is ook absurd hoog: €2,83 miljoen exclusief belastingen. Wij zijn bedragen met zes nullen inmiddels wel gewend, maar dit is echt heel veel geld voor een supercar van een compleet nieuw merk.

Enfin, op papier is het in ieder geval een ontzettend gave auto, dus we hopen dat Garagista & Co het allemaal waar kan maken. Onze zegen hebben ze.

Via: Classic Driver