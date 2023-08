Man roept Britten op niet meer op ‘Ring te rijden na crash Porsche 918

Een kostbaar ongeluk op de ‘Ring is de aanleiding voor een emotionele oproep van een Brit.

De Nürburgring is een magische plek voor autoliefhebbers. Het is zonder twijfel hét meest gave circuit ter wereld. We bedoelen natuurlijk de oude Nürburgring, niet het nieuwe circuit dat medio jaren ’80 gebouwd is. In vergelijking is dat een beetje een laf baantje.

Er was echter wel een reden dat de nieuwe baan aangelegd werd. De oude ‘Ring was namelijk domweg gevaarlijk. Het circuit kwam uit een tijd dat er ook nog races als de Targa Florio waren. En dat de Grand Prix van België op Spa nog dwars door de plaatselijke dorpjes heen raasde. De standaarden voor veiligheid van zowel coureur als publiek was destijds onherkenbaar anders.

Dat werd na de jaren ’70 niet meer geaccepteerd. Als het racen een grote publieksport moest worden, kon je niet hebben dat er elk seizoen iemand stierf. Het lijntje tussen spectaculair en barbaars is immers vrij dun. De ‘Ring had daarnaast ook wat andere nadelen als sport voor toeschouwers.

Hoewel het altijd een groot feest was naast de baan in het bos, zag je de auto’s in de Grand Prix van 14 keer langskomen. Met rondes van 20 kilometer per stuk, was de 300 kilometer dan immers al volbracht. En met TV camera’s van 1982, kon je niet de hele race in beeld brengen.

De laatste decennia heeft de ooit ernstig in verval geraakte oude Nürburgring echter een comeback gemaakt. Fabrikanten testen er auto’s. TopGear ging er tot ergernis van James May regelmatig heen of refereerde er naar. En door veel veiligere auto’s, kon er ook weer serieus geracet worden. Onder andere in het VLN, met als hoogtepunt de 24 uur.

De ‘Ring staat echter ook bekend om zijn Touristenfahrten. Amateurs kunnen zich dan gewoon even Max Verstappen voelen. Een auto huren en het circuit op, of gewoon je eigen auto tot de max pushen. Het is een enorm populair tijdverdrijf voor de betere petrolhead. Maar het gaat ook best vaak mis.

Zoals dit weekend. Een BMW raakte een Porsche 918 Spyder. Er was verder geen sprake van ernstig letsel. Maar een Brit doet op Meta uit de doeken dat zoiets je toch flink op kan breken. Hij speculeert dat ‘de rechter’ beslist dat het beider fout is en dan de verzekeraar in theorie de kosten dient te betalen op basis van jurisprudentie. Maar dat diezelfde verzekeraar dan wel achter de verzekerde aan kan gaan in een vervolgprocedure.

In een dergelijke procedure kan de verzekeraar dan alsnog het schadebedrag terugvorderen van de verzekerde en de proceskosten opeisen. In het geval van wat lichte schade aan een Porsche 918, gaat het dan al snel om tienduizenden Ponden. Iets wat niemand zich vooraf realiseert, aldus de poster. De poster spreekt naar eigen zeggen uit ervaring en roept Britten op de ‘Ring links te laten liggen:

When the inevitable court case decides on a 50/50 fault (it always does, trust me), the UK owner of the car will rely on the Vnuk precedent that will force the UK insurance to pay the telephone-number invoice for the 918 front bumper, etc…but the insurance company won’t be happy. They’ll wriggle. When the do pay, there is NOTHING to stop the UK insurance company taking the policy holder to court for all of that, plus their costs on top. This is NOT a hypothetical; I’ve seen this before. If you’re still driving your Brexit-plated cars on the Nürburgring Touristenfahrten (as THOUSANDS of you are, every month) you are putting yourself at UNLIMITED financial risk. Settlements for injuries and deaths can and do run in the millions. Don;t even worry about losing the cost of your car, even if it’s a brand new Ferrari, it’s the smallest risk on the table. Just because nobody stops you driving on to the track (IMO, they should) doesn’t mean that it’s correct to do so. Peace out. Man op Meta, gebruikt hier en daar ALL CAPS

Misschien een beetje alarmistisch. Maar toch een interessant gegeven. We weten dat je flink het haasje kan zijn als je crasht op de ‘Ring. Ook voor wat betreft het vergoeden van kosten aan de boarding. Maar durf jij het nog aan? Laat het weten, in de comments!