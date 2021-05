Tesla's uit Texas mogen niet worden verkocht aan Texanen - Autoblog.nl

Tesla gaat de zaken groots opzetten in Texas. Maar in Texas gebouwde Tesla’s mogen straks niet direct verkocht worden aan Texanen…

Als Nederlandse autoliefhebbers kijken we wel eens met jaloezie naar onze Amerikaanse evenknieën. Aan de andere kant van de plas doen ze (nog) niet moeilijk over CO2-tax. Iedereen heeft er het door god gegeven recht om een Vee Eight Motor onder de kap te hebben. Een BMW M3 kost er net zoveel als wij moeten betalen voor een BMW 330i met een paar leuke opties. En als je kijkt voor hoe weinig pegels je er zo’n gave Challenger kan kopen, ga je helemaal huilend in foetushouding op bed liggen.

Vrije markt

Maar als je denkt dat Amerika dan echt een vrij land is met grenzeloze mogelijkheden zonder roverheid, dan heb je het mis. Nota bene in Texas hebben ze bijvoorbeeld een hele gekke regel die Tesla nu parten kan spelen. Net als een aantal andere States, verbiedt Texas namelijk de verkoop van auto’s van fabriek direct aan klant. Ooit is die regel bedacht om grote dealerbedrijven te beschermen tegen de fabrikanten, die hun auto’s goedkoper zouden kunnen aanbieden aan klanten. Keihard ingrijpen in de vrije markt dus.

Ommelandse reis

Door deze regel ontstaat nu de gekke situatie dat als Tesla Cybertrucks gaat bouwen in Austin, deze niet direct aan Texanen verkocht mogen worden. Hierdoor zouden die in veel gevallen eerst uit Texas vervoerd moeten worden voor het nodige papierwerk. Daarna kan zo’n unit pas weer aan een Texaanse klant geleverd kunnen worden. The Verge dagdroomt zelfs over een Tesla medewerker die aan de productielijn staat, zijn eigen auto bouwt en die vervolgens pas weer in de armen kan sluiten na een ommelandse reis naar een andere Staat.

Afgang

Voor zowel Tesla als Texas is het een beetje een afgang. Er was wetgeving in de maak om dit probleem op te lossen voor de autofabrikant. Die heeft het echter niet op tijd gehaald en kennelijk komt de volgende kans nu pas in 2023. Voor Tesla is het een hard gelag omdat eindbaas Elon Musk hard afgaf op California vanwege verstikkende wetgeving rondom COVID-19. Uiteindelijk zal er vast wel een mouw aan de kwestie gepast worden, maar voor nu heeft Tesla er dus weer een probleempje bij.