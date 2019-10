Ilse DeLange aan de Mercedes GLE

Een photoshoot in het bos op een onverharde ondergrond kon natuurlijk niet uitblijven.

De Nederlandse zangeres Ilse DeLange is ambassadeur van Mercedes-Benz geworden. Bij dat ambassadeurschap hoort uiteraard vervoer. DeLange zal daarom rijden in een Mercedes GLE 300 4MATIC. Dit is een viercilinder turbodieselmotor met 245 pk en 500 Nm koppel. De SUV sprint in 7,2 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 225 km/u.

DeLange gaat een samenwerking van twee jaar met Mercedes aan. Ze zal onder meer het netwerkplatform She’s Mercedes onder de aandacht gaan brengen. She’s Mercedes bestaat uit netwerkevenementen, een tijdschrift en een digitaal platform en is met name gericht op vrouwen. De GLE zal ingezet worden voor van en naar dit soort evenementen, maar bijvoorbeeld ook om naar concerten te rijden. Er is immers bagageruimte genoeg met deze SUV.

De nieuwe generatie Mercedes GLE werd een jaar geleden voorgesteld. Afgelopen zomer werd daar ook de SUV Coupé variant op gepresenteerd. Het huidige motorengamma bestaat uit twee diesel en twee benzinevarianten. Het gaat hier om de GLE 300 d 4MATIC, de GLE 400 d 4MATIC, de GLE 450 4MATIC en de AMG GLE 53 4MATIC+. In een later stadium zullen nieuwe varianten volgen, waaronder een nieuwe GLE 63 en een GLE 63 S. Laatstgenoemde komt zowel als SUV als SUV Coupé op de markt.