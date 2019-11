Wakker worden met de Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+

Dat is nog eens prettig.

De grote Mercedes GLS heeft eerder dit jaar een facelift gekregen. Op basis van die facelift kon een AMG-versie natuurlijk niet uitblijven. Dat moment is hier en het is een grommende gigant geworden. De nieuwe Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ brengt bijzonder veel vermogen (meer dan 600 pk) met bijzonder veel ruimte.

Laten we het eens hebben over de aandrijflijn. De nieuwe AMG heeft de inmiddels welbekende 4.0-liter biturbo V8 onder de kap. In deze trim goed voor 612 pk en 850 Nm koppel. De achtcilinder met een 48-volt elektromotor is gekoppeld aan een AMG SPEEDSHIFT TCT 9-traps automaat. 0-100 km/u doet de enorme GLS in 4,2 seconden. Besef dat even: 4,2 seconden naar de honderd in een olifant. De topsnelheid ligt uiteraard begrensd op 250 km/u. Met het AMG Driver’s package ligt de top op 280 km/u. Luchtvering is standaard op deze auto.

Belangrijke kenmerken voor de AMG is natuurlijk de Panamericana-grille, de tot 23-inch grote lichtmetalen AMG-velgen, uitgesproken bumpers en vier blaffers aan de achterkant. Het interieur is inmiddels bekend terrein voor de Mercedes-kenner. Twee grote displays kenmerken de binnenkant, met in dit geval het AMG sportstuur voor je neus. Geen probleem als deze velgen nu niet je smaak zijn. Er zijn tot zes verschillende designs mogelijk om uit te kiezen.

Een Nederlandse prijs is op dit moment nog niet bekend. Met directe concurrentie heeft Mercedes-AMG amper te maken. BMW heeft geen volbloed M-variant van de X7 en ook Audi Sport heeft geen benzine-topmodel in het geval van de Q7. De recent onthulde RS Q8 zou je er eventueel bij kunnen pakken, al is die auto een stuk minder praktisch in vergelijking met deze GLS.